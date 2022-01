"OM - Lille : le Lille OSC n'a pas fait la différence, ce qu'il faut retenir"

Le score est toujours de parité dans ce match OM - Lille, mais c'est visiblement le Lille OSC, en déficit de possession, qui commet le plus de fautes pour l'instant avec 20 coup francs provoqués contre 11 depuis le début de la rencontre. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Marseillais par l'arbitre.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par l'Olympique Marseille, qui va avoir la possibilité de mettre la pression sur le Lille OSC et peut-être de passer devant au tableau d’affichage (1-1).

22:28 - Amaury Delerue siffle un coup franc pour l'Olympique Marseille

L'Olympique Marseille obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et d'inscrire un but dans cette 2e mi-temps. Une occasion particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 86e minute de ce match et qu'il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.