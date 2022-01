"Tunisie - Mauritanie : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

TUNISIE - MAURITANIE. Découvrez avec nous les informations de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2022. La Tunisie affronte les Mauritaniens avec pour objectif de s'imposer après avoir concédé une défaite lors de son premier match.

Tunisie - Mauritanie. La Tunisie de Wahbi Khazri devra relever la tête lors de ce deuxième match du groupe F de la CAN 2022. Défaits face au Mali lors de la première journée (0-1) dans une fin de match rocambolesque, les Aigles de Carthage n'ont pas d'autre choix que de s'imposer face à la Mauritanie. La Tunisie est actuellement dernière de son groupe à égalité de point avec son adversaire du jour. Il faudra donc bien négocier ce match si les hommes de Mondher Kebaier veulent s'offrir le match décisif pour la qualification lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules face à la Gambie.

La Mauritanie, quant à elle, a également perdu son premier match de cette phase de poules face à la Gambie (0-1). Mais contrairement à son adversaire du jour, les Mauritaniens disposent d'un statut bien différent dans cette CAN 2022. Malgré tout, la défaite face à la Gambie lors de la première journée de ce groupe F constituait une petite surprise alors que les Mauritaniens sont beaucoup mieux classés que les Gambiens au classement FIFA.

A quelle heure débute le match Tunisie - Mauritanie ?

Le match entre la Tunisie et la Mauritanie débutera à 17 heures. La rencontre se déroulera à Limbé au stade omnisport de Limbé.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Tunisie - Mauritanie ?

Bein Sports 1 diffusera la rencontre entre les Tunisiens et les Mauritaniens. Le match sera arbitré par l'Égyptien Mahmoud El Banna.

Quelle diffusion streaming pour le match Tunisie - Mauritanie ?

La plateforme digitale de Canal+, MyCanal, sera le seul diffuseur streaming de cette rencontre. Il faut bénéficier de l'abonnement pour y avoir accès.

Quelles compositions probables pour la Tunisie et la Mauritanie ?

Si la situation sportive n'est pas idéale pour les Aigles de Carthage, celle de l'extra sportif ne l'est pas non plus. Mondher Kebaier devrait se priver de quelques éléments importants à cause du covid. Dylan Bronn ou encore Naïm Sliti font partie des six joueurs touchés par le virus. Voici la composition probable de la Tunisie : Ben Said - Ifa, Talbi, O. Rekik, - Mathlouthi, Skhiri, Laidouni, Maaloul - Mejbri, Khazri, Khaoui

En face le sélectionneur français de la Mauritanie, Didier Gomes Da Rosa, devrait s'appuyer sur une défense à cinq comme lors du premier match avec la présence de l'ancien attaquant de Dijon ou de Fulham Aboubakar Kamara. Voici la composition probable de la Mauritanie : Diop - Karamoko, Dellahi Yali, Houbeib, Abeid, Thiam - Mahmoud, Fofana, N'Diaye - Kamara, Doukara

Quels sont les pronostics pour la rencontre Tunisie - Mauritanie ?

La Tunisie apparait comme les grands favoris de la rencontre. Winamax place les Tunisiens à 1,42, le match nul est à 4,00 et la victoire de la Mauritanie est à 8,50. Zebet ont coté les Tunisiens à 1,34, le nul est à 3,85 et la victoire des Mauritaniens est à 8,75.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.