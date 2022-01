"Clermont - Strasbourg : avantage RC Strasbourg, la 2e mi-temps en direct"

Les voyants sont au vert pour le RC Strasbourg : à la pause, la possession de balle est largement en faveur du RC Strasbourg (56% contre 44% pour le Clermont Foot), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Clermont Foot et qui mène donc logiquement dans cette rencontre (0-1).

Le RC Strasbourg ouvre le score à la 44e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Et c'est Kevin Gameiro qui fait trembler les filets ! Nous voilà à 0 à 1 au Stade Gabriel Montpied.

Bastein Dechepy vient d'offrir un 3e coup franc au bénéfice du RC Strasbourg. Les Strasbourgeois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Clermontois comptant au total 4 coups francs de plus depuis le coup d'envoi. Le score est toujours de 0-0 à Clermont-Ferrand.

19:34 - Bastein Dechepy siffle un coup franc contre le RC Strasbourg

Le Clermont Foot gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de marquer un but dans cette 1e mi-temps. Nous arrivons à la 35e minute de jeu au Stade Gabriel Montpied et les deux équipes sont toujours à égalité.