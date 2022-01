"Lille - Lorient : le FC Lorient va devoir réagir, la suite en direct"

Le Lille OSC obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de prendre le large dans cette 2e mi-temps. Nous arrivons à la 46e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy.

La 2e mi-temps démarre entre le Lille OSC et le FC Lorient, à Lille, où Florent Batta siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 3-0.

Les statistiques témoignent de la très nette domination du Lille OSC : à la mi-temps, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage du Lille OSC (61% contre 39% pour le FC Lorient), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le FC Lorient et qui mène donc logiquement dans cette confrontation.

Un nouveau coup franc pour le Lille OSC, le 9e depuis le coup d'envoi, est signalé par Florent Batta dans la moitié de terrain du FC Lorient, alors que nous jouons la 45e minute de jeu dans ce Lille-Lorient. Le moment idéal pour soigner sa différence de but dans cette 1e mi-temps.

Le FC Lorient bénéficie d'un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se dégager et d'éviter la correctionnelle. Nous atteignons la 45e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy.

Enorme opportunité pour le Lille OSC ! Florent Batta siffle un coup franc dans les ultimes mètres du camp adverse. L'occasion pour les Lillois de marquer un but de plus à la 41e minute du match, alors que le score en est à 3-0 dans cette 1e période.

Le FC Lorient bénéficie d'un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre d'éloigner le danger et d'éviter la correctionnelle. Nous en sommes à la 36e minute de jeu au Stade Pierre Mauroy.

C'est visiblement le FC Lorient, trop souvent en mal de ballon, qui commet le plus de fautes à ce stade avec 7 coup francs provoqués contre 1 depuis le début de la rencontre. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Lillois par Florent Batta.

But signé Reinildo Mandava à la 31e minute de jeu de cette 1e mi-temps ! Les Lillois se détachent et ont désormais 3 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Stade Pierre Mauroy ! Le FC Lorient est en train de sombrer dans ce match de Ligue 1 .

19:29 - Coup franc très intéressant en faveur du Lille OSC !

Voilà une occasion de saler un peu plus l'addition ! Alors que nous en sommes à la 30e minute de jeu, Florent Batta siffle une faute contre les Lorientais qui se retrouvent coincés devant leurs buts et vont devoir éviter de décrocher encore un peu plus au score. Enorme suspense au Stade Pierre Mauroy.