FIFA The Best 2023 : chaîne, heure, nominés... Les infos de la cérémonie

Ce lundi 27 février, la FIFA va décerner une multitude de prix récompensant ceux et celles qui ont animé le ballon rond en 2022.

La FIFA va, ce lundi 27 février, récompenser les plus grands acteurs du football de l'année 2022. De nombreux événements se sont déroulés avec la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions ou celle de l'Argentine en Coupe du Monde. Chez les femmes, l'Angleterre a gagné l'Euro à la maison.

Parmi les nominés, chez les hommes on retrouve forcément Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, Lionel Messi, champion du monde ou encore Kylian Mbappé, soulier d'or de la Coupe du monde 2022. L'entraineur de l'Olympique Lyonnais féminin Sonia Bompastor est aussi nommée dans l'une des catégories comme Amandine Henry, Théo Hernandez ou Dimitri Payet en lice pour le prix Puskas.

La FIFA diffuse la cérémonie The Best FIFA Football Awards sur son site. En France, les spectateurs pourront aussi suivre la remise des récompenses sur la chaîne TMC.

La cérémonie de The Best FIFA Football Awards 2023 se déroulera en France, à Paris dans la salle Pleyel. Le début de l'événement est prévu à 21h.

La FIFA s'appuie sur les votes des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site de la FIFA. Les votants, tous égaux, ont pour tâche d'inscrire trois noms par ordre décroissant. Le premier choix rapporte 5 points, tandis que le second vaut 3 points et le dernier 1 point. Toutes les personnes qui participent à élire les futurs lauréats sont libres dans le vote sauf quand il s'agit de se désigner soi-même. Cela est interdit. Le prix Puskas est une exception à la règle puisque c'est le public qui désigne le plus beau but.

The Best FIFA Football Awards est une cérémonie organisée par la FIFA depuis 2017. Elle est apparue après que la Fédération mondiale du Football ait perdu le droit d'attribuer le ballon d'or. Aujourd'hui, c'est le magazine France Football qui a repris le flambeau et qui décerne la plus belle récompense individuelle. La FIFA a décidé sur des principes très similaires de donner ses propres trophées.

La FIFA, en se basant sur les résultats et performances de chacun, récompense plusieurs personnalités du football mondial. Pour cette édition, dans la catégorie masculine, la FIFA a pris en compte les performances individuelles entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 en raison de la Coupe du Monde de football. Chez les femmes, la fédération internationale a tenu compte des performances des joueuses du 7 août 2021 au 31 juillet 2022 (finale de l'Euro).