Fifa The Best 2023 : Lionel Messi élu meilleur joueur, le palmarès complet

Et le meilleur joueur de l'année est... L'Argentin Lionel Messi. Au terme d'une soirée riche en émotions et marquée par la remise de 11 prix, le champion du monde a reçu le fameux trophée. Retour sur le palmarès.

La Fifa a récompensé, ce lundi 27 février 2023, les plus grands acteurs du football de l'année 2022. Si à la surprise générale, Alexia Putellas a succédé à elle-même, devançant Alex Morgan et Beth Mead, et devenant ainsi LA meilleure joueuse féminine de la FIFA, c'est sans grande surprise que Lionel Messi a remporté le trophée du meilleur joueur de l'année de la FIFA pour la troisième fois, et ce, au nez et à la barbe des deux autres joueurs en compétition qui n'étaient autres que Kylian Mbappé et Karim Benzema. Voici sans plus attendre le palmarès complet :

Le meilleur joueur masculin de la FIFA : Lionel Messi

: Lionel Messi La meilleure joueuse féminine de la FIFA : Alexia Putellas

: Alexia Putellas Le meilleur gardien de but masculin de la FIFA : Emiliano Martinez

: Emiliano Martinez La meilleure gardienne de but féminine de la FIFA : Mary Earps

: Mary Earps Le meilleur entraîneur masculin de la FIFA : Lionel Scaloni

: Lionel Scaloni Le meilleur entraîneur féminin de la FIFA : Sarina Wiegman

: Sarina Wiegman Le Prix Puskas de la FIFA : Marcin Oleksy

: Marcin Oleksy Le prix du fair-play de la FIFA : Luka Lochoshvili

: Luka Lochoshvili Le Onze masculin de l'année : Courtois - Hakimi, Van Dijk, Cancelo - Casemiro, Modric, De Bruyne - Messi, Mbappé, Benzema, Haaland

Courtois - Hakimi, Van Dijk, Cancelo - Casemiro, Modric, De Bruyne - Messi, Mbappé, Benzema, Haaland Le Onze féminin de l'année : Endler - Bronze, Williamson, Renard, Leon - Walsh, Putellas, Oberdorf - Kerr, Morgan, Mead

Endler - Bronze, Williamson, Renard, Leon - Walsh, Putellas, Oberdorf - Kerr, Morgan, Mead Le prix des supporters de la FIFA : les supporters de l'Albiceleste, l'équipe nationale d'Argentine, 60 à 70 000 d'entre eux ayant fait le déplacement au Qatar pour la Coupe du monde 2022.

Comment fonctionne le vote de The Best FIFA Football Awards

La FIFA s'appuie sur les votes des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site de la FIFA. Les votants, tous égaux, ont pour tâche d'inscrire trois noms par ordre décroissant. Le premier choix rapporte 5 points, tandis que le second vaut 3 points et le dernier 1 point. Toutes les personnes qui participent à élire les futurs lauréats sont libres dans le vote sauf quand il s'agit de se désigner soi-même. Cela est interdit. Le prix Puskas est une exception à la règle puisque c'est le public qui désigne le plus beau but.

The Best FIFA Football Awards est une cérémonie organisée par la FIFA depuis 2017. Elle est apparue après que la Fédération mondiale du Football a perdu le droit d'attribuer le ballon d'or. Aujourd'hui, c'est le magazine France Football qui a repris le flambeau et qui décerne la plus belle récompense individuelle. La FIFA a décidé sur des principes très similaires de donner ses propres trophées.

La FIFA, en se basant sur les résultats et performances de chacun, récompense plusieurs personnalités du football mondial. Pour cette édition, dans la catégorie masculine, la FIFA avait pris en compte les performances individuelles entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 en raison de la Coupe du Monde de football. Chez les femmes, la fédération internationale avait tenu compte des performances des joueuses du 7 août 2021 au 31 juillet 2022 (finale de l'Euro).