Malawi - Sénégal : pronostics, compositions, chaîne TV... Où suivre le match en direct ?

MALAWI - SENEGAL. Le Sénégal vise la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Malawi.

Malheur aux vaincus ! Face au Malawi, le Sénégal, dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des nations, n'a pas le droit à l'erreur et doit au minimum assurer le point du match nul et surtout ne pas perdre sous peine de passer à la trappe avant les huitièmes de finale de la CAN 2022. Interrogé en conférence de presse, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, a assuré vouloir tout faire pour obtenir les trois points. "L'équipe du Sénégal va faire tout pour décrocher les trois points de la victoire face au Malawi et terminer à la première place de son groupe. Un match important pour notre qualification, nous avons envie de terminer premier de cette poule-là, pour plusieurs raisons. Donc, il faut que nous décrochions les trois points."

A quelle heure débute Malawi - Sénégal ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et la Guinée est prévu à 17h ce mardi 18 janvier depuis le Stade Omnisports de Bafoussam.

Sur quelle chaîne TV suivre Malawi - Sénégal ?

Comme depuis le début de cette CAN, vous pouvez suivre la rencontre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports 1 dès 16h30.

Vous n'avez pas de téléviseur à proximité ? La rencontre est également accessible via un streaming internet en vous connectant grâce à un abonnement à beIN Connect ou MyCanal.

Quelles compositions probables ?

Malawi : Kakhobwe – Chembezi, Mzava, Chirwa – Madinga, Idana, Banda, Sanudi – Mhango, Muyaba, Mbulu.

Kakhobwe – Chembezi, Mzava, Chirwa – Madinga, Idana, Banda, Sanudi – Mhango, Muyaba, Mbulu. Sénégal : Mendy – Ciss, Diallo, Koulibaly, Mbaye – Kouyate, Mendy, Sarr – Balde, Dia, Mané.

Quels pronostics pour la rencontre entre le Malawi et le Sénégal ?

Si vous voulez faire un pari "soft", il faut miser sur la victoire du Sénégal qui est à 1,4 sur le site Parions Sport. En revanche, si vous voulez prendre des risques, il faut miser sur un match nul qui a une cote de 4,45 alors que la victoire du Malawi est à 9 sur Winamax.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.