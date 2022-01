"DIRECT. Gabon - Maroc : Allevinah donne l'avantage aux Panthères, suivez le match de la CAN en live"

Sur une erreur de Chakla, Allevinha ouvre le score pour les Panthères gabonaises. Le Gabon prend provisoirement la première place du Groupe C, au dépend de son adversaire marocain.

20:47 - Le Gabon mène à la pause Le Gabon crée la sensation en menant à la pause face au Maroc (1-0). Après vingt minutes soporifiques, Allevinah a profité d'une énorme erreur de Chakla sur un dégagement d'Amonome pour hériter du ballon et se présenter seul face à El-Kajoui et le tromper d'un tir croisé. Les Gabonais auraient pu doubler la mise par Kanga et Palun mais le portier marocain a maintenu les siens dans le match. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont affiché de grosses difficultés dans la construction du jeu et n'ont que peu créé le danger.

20:46 - Carton jaune pour Boupendza Au duel dans les airs avec Aguerd, Boupendza se rend coupable d'un coup de coude sur le défenseur marocain et est averti logiquement.

20:45 - Temps additionnel : 1 minute Au bout d'une première période sans arrêt de jeu réel, l'arbitre accorde une minute de temps additionnel.

20:43 - Le Maroc à la peine Le Maroc ne tourne pas rond ce soir et cela se voit. Au milieu, Masina et Fajr se gêne et sous la pression d'un Gabonais se précipitent et dégage en catastrophe le ballon vers l'avant. Le ballon est rendu au Gabon.

20:41 - El-Kajoui sauve son équipe Superbe parade d'El-Kajoui. Le portier marocain continue de faire des merveilles dans son but. Sur sa ligne, il se détend parfaitement sur sa gauche pour sortir d'une claquette à l'horizontale la tête de Palun, qui s'était élevé au coeur de la surface pour reprendre un centre venu de la gauche.

20:40 - Hakimi stoppé Hakimi tente d'apporter le danger à droite mais le latéral du PSG est parfaitement pris par deux défenseurs gabonais et se fait enfermer.

20:39 - Kanga de très loin Sur un coup franc placé à 45 mètres du but d'El Kajoui, Kanga surprend tout le monde et déclenche une frappe terrible. Celle-ci est pure et prend le chemin du but pour se loger sous la transversale mais le portier marocain claque le ballon au-dessus en corner.

20:37 - Carton jaune pour Amrabat Près du rond central, Amrabat est pris par le démarrage d'Allevinah et réalise une semelle sur le Gabonais qui lui vaut un carton jaune.

20:36 - Ounami manque de justesse Oumani réussit à se glisser entre les lignes gabonaises et à 20 mètres, profite du retard de la défense adverse pour déclencher une frappe. Son tir est trop enlevé et passe largement au-dessus.

20:31 - Premier changement Vahid Halilhodzic n'est pas satisfait de l'animation de son équipe et c'est Chair qui en fait les frais. Peu après la demi-heure de jeu, le milieu est remplacé par Amallah.

20:30 - Boupendza manque le deuxième but Boupendza est servi dos au but dans la surface. Au duel avec Chakla, il parvient à se retourner d'un râteau et se présente seul face à El-Kajoui. Il tente un pointu mais ça passe devant le but marocain.

20:29 - La tête de Chakla à côté Sur un corner parfaitement enroulé, Chakla coupe la trajectoire au premier poteau à hauteur des six mètres. Le défenseur décroise trop sa tête qui file devant le but d'Amonome.

20:26 - Amonome coupe le centre En-Nesyri est servi dans la profondeur à droite et parvient à prendre de l'avance sur son défenseur. Il voit El-Kaabi au centre et tente de lui donner mais sa passe à ras de terre est captée par Amonome qui est venu couper la trajectoire.

20:23 - Le Gabon virtuel leader Avec ce but d'Allevinah, le Gabon prend provisoirement les commandes du Groupe C, passant devant le Maroc pour un point.