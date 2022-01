"Lyon - Saint-Etienne : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

LYON - SAINT-ETIENNE. Suivez avec nous les informations du match de la 22e journée de Ligue 1 entre l'OL et l'ASSE. Un derby qui s'annonce électrique alors que les deux équipes sont en difficulté au classement.

Lyon - Saint-Etienne. L'OL vit une saison particulièrement compliquée. Seulement 11e avant d'entamer cette 22e journée de Ligue 1, les hommes de Peter Bosz sont à la conquête des points pour réaliser une deuxième partie de saison réussie et espérer remonter au classement. Même si les Gones sont invaincus depuis cinq journées, ils ne se sont imposés qu'une seule fois sur leurs cinq derniers matchs. Un succès face à Troyes lors de la dernière rencontre de championnat (1-0) pourrait lancer une série de victoires s'ils s'imposent contre leur rival de toujours, l'ASSE.

Justement, l'AS Saint-Etienne est encore plus mal en point que son adversaire du jour. La lanterne rouge du championnat doit absolument se relever car devant elle, ses adversaires directs commencent à s'envoler. Bordeaux, avant-dernier et Lorient 18e sont à cinq longueurs d'avance sur les hommes de Pascal Dupraz. L'ASSE est sur six revers de rang en Ligue 1 mais ce derby pourrait relancer les Stéphanois dans la lutte pour le maintien. L'absence de certains cadres comme Denis Bouanga et Wahbi Khazri, partis à la CAN 2022, rend la tâche encore plus compliquée.

A quelle heure débute le match Lyon - Saint-Etienne ?

Le match entre Lyon et Saint-Etienne débutera à 21 heures. Il se déroulera sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lyon - Saint-Etienne ?

Prime Video diffusera la rencontre entre les Lyonnais et les Stéphanois. Le match sera arbitré par l'expérimenté Antony Gautier.

Quelle diffusion streaming pour le match Lyon - Saint-Etienne ?

La seule diffusion streaming disponible pour cette rencontre est la plateforme de Prime Video d'Amazon à condition de disposer du Pass Ligue 1.

Quelles compositions probables pour Lyon et Saint-Etienne ?

Peter Bosz devrait faire confiance à un dispositif qui a fonctionné face à Troyes lors de la dernière journée de Ligue 1. Un 3-4-3 sans des joueurs comme Toko-Ekambi, Slimani ou encore Denayer. Voici la composition probables des Lyonnais : Lopes - Boateng, Da Silva, Lukeba - Gusto, Caqueret, Guimarães, Emerson - Aouar, Dembelé, Paqueta.

Du côté de l'ASSE, des éléments importants seront absents car ils disputent actuellement la CAN 2022 au Cameroun avec leurs sélections nationales. Khazri ou Bouanga seront absents. Voici la composition probable de l'ASSE : Bernardoni - Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Bakayoko, Gabriel Silva - Thioub, Youssouf, Camara, Aouchiche - Boudebouz.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lyon - Saint-Etienne ?

Les bookmakers placent les Lyonnais comme les grands favoris de ce 120e derby de l'histoire. Winamax cote l'OL à 1,40, le nul est à 5,00 alors que la victoire de Saint-Etienne est à 7,00. Unibet aussi voit une victoire de l'Olympique Lyonnais. Les Gones sont à 1,36, le nul est à 5,10 et la victoire des Verts est à 6,90.