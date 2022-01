"Gambie - Tunisie : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

GAMBIE - TUNISIE. Il s'agit du dernier match du groupe F de cette CAN 2022. La Tunisie joue pour son avenir dans la compétition. La Gambie, leader de la poule, devra assurer la qualification et la première place.

Gambie - Tunisie. Troisième et dernier match de poules de cette CAN 2022. Ce groupe F est l'un des plus serrés de la compétition. La Gambie réalise une entame satisfaisante avec 4 points récoltés en deux matchs suite à une victoire face à la Mauritanie (1-0) et un match nul face au Mali (1-1) arraché à la fin du temps réglementaire. La dernière confrontation entre les deux formations remonte à 2010 et les Gambiens s'étaient imposés (2-1) à l'occasion d'un match amical.

En face la Tunisie, gonflée à bloc après son large succès acquis lors de la deuxième journée du groupe F face à la Mauritanie (4-0), va affronter la Gambie . Les hommes de Mondher Kebaier ont regagné de la confiance grâce à cette victoire alors que l'aventure avait très mal débuté. En effet les Aigles de Carthage avaient subi une défaite difficile à avaler lors de la première journée face au Mali (0-1) car l'arbitre de la rencontre Janny Sikazwe avait sifflé la fin du match avant la fin du temps réglementaire. La mission qualification est abordée avec confiance par les Tunisiens même si beaucoup de joueurs manqueront à l'appel à cause du covid et notamment le capitaine Wahbi Khazri.

A quelle heure débute le match Gambie - Tunisie ?

Le match entre la Gambie et la Tunisie débutera à 20 heures. Il se déroulera à Limbé au stade omnisport de Limbé.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Gambie - Tunisie ?

La rencontre sera diffusée sur Bein Sports 2. Elle sera arbitrée par le Mexicain Fernando Guerrero.

Quelle diffusion streaming pour le match Gambie - Tunisie ?

La seule diffusion streaming du match entre la Gambie et la Tunisie sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer de l'abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compositions probables pour la Gambie et la Tunisie ?

La Gambie devrait s'avancer dans le même dispositif que lors de la première rencontre remportée face aux Mauritaniens, en 4-4-2. Voici la composition probable des Scorpions : Jobe - Sundberg, Colley, Sanneh, Jagne - Marreh, Sohna, Mbye, Trawally - Barrow, Ceesay.

Du côté de la Tunisie, les choix seront restreints pour le sélectionneur Mondher Kebaier. En effet, 12 joueurs ont été testés positifs au covid et devraient donc manquer cette rencontre importante. Des incertitudes persistent quant à la présence de Sliti et Bronn. Voici la composition probable des Aigles de Carthage : Ben Said - Ifa, Talbi, Bronn, Abdi - Mathlouthi, Skhiri, Laidouni - Sliti, Msakni, Mejbri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Gambie - Tunisie ?

Même si les Tunisiens sont moins bien classés que leurs adversaires dans ce groupe F, les bookmakers s'accordent sur le fait que les Aigles de Carthage devraient remporter ce match. Betclic place la Gambie à 4,45, le match nul est à 3,03 et la victoire de la Tunisie est à 2,02. Unibet, de son côté, met la Tunisie à 1,96, la victoire de la Gambie est à 4,55 et le match nul est à 2,95.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.