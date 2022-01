"Lens - OM : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

LENS - OM. Découvrez les informations du match entre les Sang et Or et les Olympiens qui compte pour la 22e journée de Ligue 1.

Lens - OM. Les Lensois de Franck Haise continuent de convoiter les places européennes cette saison en Ligue 1. Auteurs de très bonnes performances lors de la première partie de saison, les Sang et Or ont à coeur de repartir sur de bonnes bases pour cette seconde moitié de championnat. La réception d'un adversaire direct pour l'Europe est une bonne manière de se jauger. Actuellement à 4 points de l'OM, le RCL n'a pas perdu à domicile depuis six matchs en Ligue 1 et espère poursuivre cette série d'invincibilité.

Du côté de l'OM de Jorge Sampaoli, l'occasion serait belle de mettre à distance un concurrent direct à la course à l'Europe et de mettre la pression sur l'OGC Nice en leur reprenant la deuxième place avant que les Aiglons ne jouent leur match, le lendemain, sur la pelouse de Metz. Les Phocéens sont sur une bonne série à l'extérieur avec quatre matchs remportés sans concéder de but. S'ils réalisaient la passe de cinq, les Marseillais égalerait un record de la saison 1986/1987.

A quelle heure débute le match Lens - OM ?

Le match entre Lens et l'OM débutera à 21 heures. Il se déroulera sur la pelouse des Lensois au stade Bollaert-Delelis.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lens - OM ?

La rencontre sera diffusée sur Canal+Décalé. Elle sera dirigée par l'arbitre Stéphanie Frappart.

Quelle diffusion streaming pour le match Lens - OM ?

Le match entre Lensois et Marseillais sera aussi disponible en streaming sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal, à condition de disposer de l'abonnement.

Quelles compositions probables pour Lens et l'OM ?

Franck Haise sera privé de Massadio Haïdara et Ignatius Ganago, tous deux à la CAN 2022. Hormis ces absents, le coach des Sang et Or devraient pouvoir s'appuyer sur un onze solide et plutôt traditionnel. Voici la composition probable du Racing Club de Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, S.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.

De son côté, Jorge Sampaoli aura plus de choix que d'habitude. En effet, l'arrivée récente de deux joueurs lors du mercato hivernal remplit un peu plus son banc. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac pourraient être du voyage à Lens mais ne devraient pas commencer la rencontre. Voici la composition probable de l'OM : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L.Peres – Lirola, Rongier, Bo.Kamara - Ünder, Guendouzi, Payet (cap.), Gerson - Milik.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lens - OM ?

Pour les bookmakers, le match de cette 22e journée de Ligue 1 entre Lens et l'OM sera particulièrement serré. Unibet donne un léger avantage aux Sang et Or avec une cote à 2,65, le nul étant à 3,45 alors que la victoire des Phocéens est à 2,75. Même son de cloche pour Betclic qui place le Racing à 2,50, le nul est à 3,35 et la victoire des Marseillais est à 2,68.