"Côte d'Ivoire - Algérie : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match de la CAN"

Sans victoire depuis le début de la CAN, l'Algérie, tenante du titre, n'a plus le choix et doit l'emporter contre la Côte d'Ivoire pour poursuivre l'aventure.

Vaincre ou tirer sa révérence. Depuis quatre jours et sa défaite surprise contre l'anonyme Guinée Equatoriale (0-1), l'Algérie n'a plus le choix et le sait. Voilà, le tenant du titre à flanc de falaise, précipité au bord du précipice, un vidé béant lui tendant les bras à la moindre faiblesse, promesse d'une élimination qui ferait désordre et viendrait ternir les derniers mois d'une sélection à qui tout réussissait et dont la belle mécanique s'est inexplicablement grippée. L'Algérie n'a plus qu'une chance, un dernier match pour inverser le cours de qui ressemble de plus en plus à un cauchemar. "Tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir. Si en ce moment, il est difficile de croire en nous, moi je crois en mes joueurs. Jusqu'au bout, on n'abandonnera pas", ne désarme pas Djamel Belmadi. Le sélectionneur se veut positif et sait que rien n'est acté, que le football peut réserver d'incomparables scénarios. Toutefois, celui qui se dessine promet quelques maux de tête. Car à moins qu'elle ne l'emporte par plus de deux buts d'écart, l'Algérie ne verra la suite de la compétition que sous conditions et devra attendre le match entre la Guinée Equatoriale et la Sierra Leone pour être fixé sur son destin (voir par ailleurs).

Pour Mahrez et ses partenaires, pas question de laisser le soin à d'autres de décider de leur sort. "Parfois on est obligé d'en passer par là, ça forge le groupe, l'équipe, ça nous pousse", convient le joueur de Manchester City. Tous sont conscients d'avoir failli depuis l'entame de la compétition et tous ont la volonté de montré qu'ils ont de l'orgueil. Encourageant, Belmadi a exhorté ses joueurs à se rappeler du chemin parcouru depuis quatre ans et de montrer de la fierté pour avoir aligné 35 matches sans défaite de suite. "Je leur ai rappelé 2018. On était alors 71e au classement FIFA, 14e au classement CAF. Ils étaient tous là. Et je leur ai dit : 'Qu'est-ce qui était plus difficile ? Se relever à ce moment-là ou maintenant après trois ans de travail, trois ans de résultats, trois ans marqués par un titre ?'", a confié le sélectionneur. Suffisant pour provoquer l'électrochoc ? Nul ne le sait et le terrain seul le démontrera.

La Côte d'Ivoire doit assurer le coup

Un terrain où la Côte d'Ivoire ne viendra pas faire de la figuration. Les Eléphants n'ont que faire des soucis algériens et comptent bien terminer en tête de leur groupe afin de s'offrir un huitième de finale abordable. Avec un point d'avance sur la Guinée Equatoriale, la sélection ivoirienne ne peut se payer le luxe de faire tourner et va devoir mobiliser ses forces vives, d'autant que derrière la victoire se cache l'opportunité d'éliminer précocement un rival pour le titre. Une perspective des plus alléchantes dans une compétition très ouverte. Malgré le contexte et un début de compétition plus que compliqué pour les Fennecs, Patrice Baumel ne s'y trompe pas et s'attend à "un match électrique" contre les champions d'Afrique sortant. Le sélectionneur ivoirien n'a rien changé à son approche de la rencontre, appuyant simplement sur le pedigree de l'adversaire et la nécessité de poursuivre sur la lancée des deux premières sorties. "On a fait 99% des choses très bien, contre la Sierra Leone, il faut juste corriger ce 1%", soutient-il, faisant référence à la bourde de son gardien qui a coûté l'égalisation contre la Sierra Leone. "Il faut être plus tueur, plus déterminé. Les occasions sont là, et la prochaine fois j'espère qu'on marquera plus de buts pour se rassurer", ajoute-t-il pour exhorter Zaha, Haller et consorts à tuer le suspense dès qu'ils en auront le loisir.

Une chose est sûre, la pire crainte de Baumel, celle de ne pas se qualifier avec 4 points, est écartée. Dans le pire des scénarios, les Eléphants seraient assurés de figurer parmi les quatre meilleures troisièmes et donc de voir les huitièmes de finale. Une perspective dont il ne veut toutefois pas entendre parler. "Si on veut grandir c'est ces matches là qu'il faut aborder et gérer. Il n'y a pas de revanche (…) On est prêt", conclut le sélectionneur, plus confiant que jamais dans la force du collectif ivoirien.

La rencontre entre l'Algérie et la Côte d''voire aura lieu à partir de 17 heures, du côté du stade de Japoma dans la ville de Douala, située sur les rives du Golfe de Guinée, à l'Ouest du pays.

Le match phare du Groupe C entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire sera retransmis en direct sur beIN Sports 1. Le groupe qatari possède l'intégralité des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations.

La rencontre entre l'Algérie de Riyad Mahrez et la Côte d'Ivoire de Sébastien Haller sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Côte d'Ivoire : B. Sangaré – Aurier, Bailly, Deli, Konan – I. Sangaré, Seri, Kessié – Pépé, Haller, Zaha

Algérie : M'Bolhi – Atal, Mandi, Tahrat, Bensebaini – Bennacer, Bendebka – Mahrez, Feghouli, Belaïli – Slimani

