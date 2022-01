"Angers - Troyes : l'Angers SCO s'impose (2-1), revivez les moments clés du match"

L'Angers SCO a bien manœuvré : après ce duel, la possession de balle s’établit un peu en faveur des Troyens (48%-52%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 4 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés, mais c’est l'Angers SCO qui a su faire la différence à la marque (2-1).

Romain Lissorgue siffle un coup franc salvateur en faveur des Angevins qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir l'ESTAC Troyes égaliser à l'issue de cette offensive. De quoi avoir des regrets dans les dernières minutes de cette partie.

16:46 - Coup franc en faveur de l'ESTAC Troyes

L'ESTAC Troyes bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de marquer le but égalisateur dans cette 2e période. Une occasion d'autant plus intéressante que nous en somme à la 88e minute de ce duel.