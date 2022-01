"Bordeaux - Strasbourg : le RC Strasbourg chute, le résumé"

Les Girondins de Bordeaux a bien mené son affaire : àl’issue de cette rencontre, la possession de balle est certes à l’avantage du RC Strasbourg (48%-52%), mais c’est les Girondins de Bordeaux qui a réussi davantage de tirs cadrés (7 contre 6) et qui termine la partie avec l’avantage au score (4-3).

Majeed Waris réduit l'écart pour le RC Strasbourg dans ce duel contre les Girondins de Bordeaux. On joue la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. 4 à 3 au Matmut Atlantique.

Quel coup franc dangereux pour les Girondins de Bordeaux ! Mikael Lesage siffle une faute contre les Strasbourgeois qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir défendre ce pré carré. Nous jouons les ultimes minutes du match au Matmut Atlantique.

But en faveur des Girondins de Bordeaux, inscrit par Hwang Ui-Jo, à la 90e minute de jeu dans cette 2e période. Les Girondins de Bordeaux fait toujours la course en tête dans cette rencontre contre le RC Strasbourg. Nous voilà à 4 à 2 au Matmut Atlantique !

Les Girondins de Bordeaux obtient un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se dégager et de conserver son avance au score (3-2) dans cette 2e mi-temps. Un coup de pied arrêté précieux pour les Bordelais à une poignée de minutes de l'issue du match !

Mikael Lesage siffle un coup franc très précieux dans ce dernier quart d'heure pour le RC Strasbourg. Il va être tiré, dans le camp adverse, dans quelques secondes. Les Bordelais vont devoir défendre chèrement leur but pour ne pas tout gâcher.

Voilà un coup franc très dangereux pour les Strasbourgeois qui sont pourtant déjà en retard au tableau d'affichage ! Mikael Lesage a sifflé ce 11e coup de pied arrêté en faveur des Girondins de Bordeaux à quelques encablures du but. Nous disputons le dernier quart d'heure du match au Matmut Atlantique.

Les Girondins de Bordeaux bénéficie d'un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques instants. En avance au tableau d'affichage, les Bordelais semblent pourtant commettre plus de fautes à ce stade, ayant concédé 15 coup francs contre 10 coup francs à leur bénéfice à la 85e minute de jeu au Matmut Atlantique.

Alors que Mikael Lesage a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour les Girondins de Bordeaux : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (3-2). Peut-être un tournant dans cette 2e période !

16:38 - Mikael Lesage va-t-il accorder un but aux Girondins de Bordeaux ?

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Mikael Lesage a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR.