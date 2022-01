"Maroc - Malawi : chaîne TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

MAROC - MALAWI. Suite des matchs à élimination directe dans cette CAN 2022. Découvrez avec nous les informations de ce choc dès les huitièmes de finale entre les Lions de l'Atlas et les Flammes.

C'est l'un des huitièmes de finale les plus déséquilibrés de cette CAN 2022. Le Maroc, un des favoris de la compétition, affronte le Malawi, novice à ce stade de la compétition. Invaincus en phase de poule, les Lions de l'Atlas ont su s'extirper d'un groupe avec notamment le Ghana et le Gabon. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont une belle de rejoindre les quarts de finale, en attendant le vainqueur de Côte d'Ivoire et Egypte.

En trois participations, c'est la première fois que le Malawi parvient à atteindre le deuxième tour de la CAN. Après une défaite inaugurale face à la Guinée, les coéquipiers du portier Thomu ont battu le Zimbabwe avant de résister tant bien que mal face au Sénégal. Une chose est sûre : outsider, le Malawi jouera crânement sa chance.

A quelle heure débute le match Maroc - Malawi ?

Les deux sélections s'affronteront ce mardi (25 janvier) au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé. Le coup d'envoi du huitième est prévu à 20h.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Maroc - Malawi ?

C'est la chaîne beIN Sports 1 qui diffusera ce huitième de finale de la CAN 2022, c'est le Burundais Pacifique Ndabiha qui sera au sifflet du match Maroc - Malawi .

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Malawi ?

La rencontre et les Marocains et les Malawites sera diffusée également sur la plateforme de streaming de Canal+, MyCanal, à condition de disposer de l'abonnement.

Quelles compositions probables pour le Maroc et le Malawi ?

L'équipe du Maroc devrait se présenter dans un dispositif qui leur réussit particulièrement bien depuis le début de la compétition. Le 4-4-2 devrait donc être à nouveau de sortie. Voici la composition probable des Lions de l'Atlas : Bounou – Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina – Louza, Amrabat, Amallah, Boufal - En-Nesysi, El Kaabi.

Pour leur première participation en huitièmes de finale, le sélectionneur Marinicã va faire confiance en son onze type, vraisemblablement sans surprise : Thomu - Sanudi, Chaziya, Chembezi, Chirwa - Mhone, Idana, Banda, Madinga - Muyaba, Mhango

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Malawi ?

Pour les bookmakers, cette rencontre est sans doute déséquilibrée. Une victoire du Maroc peut vous rapporter 27 euros en cas de mise atteignant les 100€. Un match nul pourrait permettre de multiplier sa mise par 5, tandis qu'un succès du Malawi est estimé à 12,50.