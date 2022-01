"Sénégal - Cap-Vert : le Sénégal qualifié, le résumé de ce match de la CAN"

Grand favori de ce huitième de finale de la CAN 2022 , le Sénégal a assumé son statut face au Cap-Vert mardi à Bassoufam, au Cameroun, en s'imposant sur le score de deux buts à zéro (2-0). Mais que ce fut long à se dessiner ! Comme depuis le début de la compétitions, les Sénégalais ont eu du mal à se montrer dangereux en début de match, si ce n'est par Sadio Mané, qui a trouvé le poteau après quelques secondes de jeu. Pourtant, le Cap-Vert est rapidement réduit à 10 contre 11 après l'expulsion de Patrick Andrade (21e), après un mauvais tacle sur Pape Gueye. Mais cela ne suffit pas aux Sénégalais pour faire le jeu et prendre l'avantage avant la pause. Au retour des vestiaires, le gardien capverdien Vozinha est exclu après un choc tête contre tête avec Sadio Mané en dehors de la surface (57e). Le Sénégal évolue alors à 11 contre 9. Le buteur des Reds marque peu après pour donner l'avantage aux Lions de la Teranga (1-0, 63e), mais doit abandonner ses compatriotes, toujours sonné après ce choc. Les Sénégalais maîtrisent la fin de rencontre mais ne doublent la mise que dans le temps additionnel, par Bamba Dieng (2-0, 90e+2). Suffisant toutefois pour se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2022.

19:12 - Dieng élu homme du match

L'ailier de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng a été élu homme du match, après sa belle entrée à la place de Sadio Mané, récompensée d'un but en fin de match. "Ca fait plaisir, a-t-il avoué au micro de beIN Sports. Le principal c'était de gagner le match et on l'a fait, ça fait du bien pour nous. On connaît nos qualités et c'était normal de montrer ce dont on était capables et cette performance. Pour moi, c'était l'essentiel."