"Côte d'Ivoire - Égypte : chaîne TV, compo... Les infos du match"

COTE D'IVOIRE - EGYPTE. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du choc des huitièmes de finale de la CAN 2022 entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, prévu ce mardi après-midi à Douala.

Le match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte constitue sans aucun doute l'affiche de ces huitièmes de finale de la CAN 2022. Les deux pays sont deux des favoris à la victoire finale et une élimination précoce dès la sortie des phases de poule sera, pour les Ivoiriens ou les Égyptiens, une déception. Les Éléphants restent sur une victoire convaincante face à l'Algérie, championne en titre, lors du dernier match de groupe (3-1), après avoir battu difficilement la Guinée équatoriale (1-0) et fait match nul contre le Sierra Leone (2-2) lors d'une rencontre rocambolesque.

De son côté, l'Égypte, qui est la sélection avec le plus gros palmarès à la CAN (7 titres), ne semble pas encore avoir donné sa pleine mesure dans cette CAN 2022. Après une entame décevante face au Nigeria (défaite 0-1), les Pharaons ont battu la Guinée Bissau grâce à un but de Mohamed Salah (1-0) avant de récidiver face au Soudan lors de la dernière journée. Si la sélection emmenée par le Portugais Carlos Queiroz ne s'est pas montrée brillante jusqu'ici, elle est toujours capable de jouer un mauvais tour aux Ivoiriens.

À quelle heure débute le match Côte d'Ivoire - Égypte ?

Le coup d'envoi de ce huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sera donné à 17 heures au Stade de Japoma, à Douala (Cameroun).

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ce choc des huitièmes de finale de la CAN 2022 sera diffusé sur beIN Sports 2 ce mercredi après-midi à partir de 17 heures.

Pour suivre cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seul beIN Sports propose en France la diffusion en ligne du match entre les Ivoiriens et les Égyptiens ce mercredi.

La Côte d'Ivoire peut compter sur la majorité des joueurs appelés pour cette CAN 2022, ce qui n'a pas forcément été le cas pour toutes les équipes jusqu'à présent. Les Éléphants sont privés de l'habituel numéro 1 dans le but, Gbohouo, suspendu pour dopage en amont de la compétition, et d'Akpa Akpro (pneumonie). Le onze probable de la Côte d'Ivoire: Sangaré - Aurier, Bailly, Deli, G. Konan - Kessié, Seri, Sangaré - Pépé, Haller, Gradel.

Du côté de l'Égypte, seul Tawfik, victime d'une rupture des ligaments croisés contre le Nigéria, est absent, tandis qu'El-Wensh, convalescent, est incertain. La star des Pharaons, le joueur de Liverpool Mohamed Salah, sera évidemment présente devant. Le onze de départ probable de l'Égypte: El Shenawy - Kamal, Abdelmonem, Hegazy, Ashraf - El Said, Elneny, El Solia - Salah, Mohamed, Marmoush.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Côte d'Ivoire - Égypte ?

Dans cette rencontre des huitièmes de finale de la CAN 2022, c'est la Côte d'Ivoire qui est donnée gagnante par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Ivoiriens oscille entre 2 et 2,30 tandis que celle d'une victoire des Égyptiens se situe entre 3,10 et 3,90. La cote pour un match nul est comprise entre 2,60 et 2,90.