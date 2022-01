"Sénégal - Guinée équatoriale : les Sénégalais s'imposent avec la manière et rejoignent le dernier carré, le résumé du match"

22:25 - Le résumé du match

Deuxième demi-finale consécutive en Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Les hommes d'Aliou Cissé se sont défaits du piège tendu par les équato-Guinéens de Juan Micha. Au terme d'un premier quart d'heure moyen pour les Lions, il n'a fallu attendre que 28 minutes pour voir Famara Diedhiou débloquer le compteur sénégalais ainsi que son compteur individuel dans une CAN. L'ancien joueur de Clermont a parfaitement trompé Owono après un bon service de Sadio Mané. Il s'agissait du premier but inscrit en première période des Lions de la Téranga dans cette édition 2022. Au retour des vestiaires, la Guinée équatoriale a posé des difficultés aux hommes d'Aliou Cissé. D'abord, c'est un pénalty obtenu puis refusé qui a fait frissonner les vice-champions d'Afrique en titre. Sur une petite louche de l'ailier de la sélection du Tonnerre national Iban Salvador, le défenseur du Napoli, Koulibaly touche le ballon de la main dans la surface de réparation (52e). Mais l'arbitre sud-africain de la rencontre revient ensuite sur sa décision après visionnage de la vidéo et annule le tir au but. Visiblement, cette fausse joie n'a pas entamé la détermination des hommes de Juan Micha car cinq minutes plus tard c'est Jannick Buyla qui trompe magnifiquement Édouard Mendy après un superbe enchainement (57e). C'est à ce moment là que les supersub ont parfaitement joué leur rôle. Aliou Cissé lance Cheikhou Kouyaté et Ismaila Sarr. Le premier redonne l'avantage à son équipe suite à une mésentente dans la défense du Tonnerre national (68e). Le deuxième clôt définitivement le succès des siens grâce à un superbe travail du latéral de l'AS Nancy Lorraine, Saliou Ciss, sur son côté gauche (79e). Au final, le Sénégal rejoint le dernier carré grâce au match le plus abouti de leur compétition jusqu'à maintenant. Sadio Mané et son équipe affronteront le Burkina Faso de Bertrand Traoré dans une demi-finale alléchante. Fin de parcours, en revanche, pour l'une des bonnes surprises de cette CAN 2022, la Guinée équatoriale qui aura battu le champion d'Afrique en titre en poules (1-0) et pourra sortir la tête haute de son match, ce soir, face aux vice-champions d'Afrique en titre.