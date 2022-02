"DIRECT. Lyon - OM : les Marseillais mènent à la pause, le match en live !"

Perte du ballon des Lyonnais dans leur camp. Lirola récupère le cuir et rentre par la droite. Le Marseillais s'apprête à servir Ünder devant le but mais Lukeba intervient in extremis pour dégager le danger. Le corner ne donne rien.

20:57 - Payet : "A l'extérieur, on joue avec intelligence"

En conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est revenu sur la bonne performance des Phocéens face à Lens : On a vu sur notre match référence à Lens. On a joué avec intelligence en les privant de ballon et en contrant leur point fort. On arrive à avoir la main sur le match et on est plus tueur dans la finition. A domicile, j'ai l'impression que parfois on veut entrer dans la cage avec le ballon. Je ne sais pas pourquoi. (...) Face à Lyon, il n'y aura pas d'animosité. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'extra-sportif pour se mettre dans ce match là. Ce match a pris de l'ampleur ces dernières années pour nous et nos supporters. C'est une équipe européenne en face, c'est un concurrent direct pour les trois premières places".