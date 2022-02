"Lyon - OM : l'OL renverse Marseille grâce à Dembélé, le résumé du match"

Lyon - OM. Menés (1-0) après l'ouverture du score de Guendouzi (10e), l'Olympique de Lyonnais a trouvé les resources en fin de rencontre pour l'emporter grâce à des buts signés Shaqiri (76e) et Dembélé (89e). Avec ce succès face à l'Olympique de Marseille, les Lyonnais se replacent dans la course à l'Europe. Le résumé du match.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:17 - Le résumé du match Ce mardi soir, l'Olympique Lyonnais recevait l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium pour rejouer le choc de la 14e journée de Ligue 1 arrêté le 21 novembre dernier après le jet d'une bouteille sur Dimitri Payet. Au coup d'envoi de la rencontre, les hommes de Peter Bosz, décimés par les blessures, le covid et les absences dues à la trêve internationale étaient logiquement outsiders pour remporter ce nouvel Olympico. Ce sont d'ailleurs les Marseillais qui ont débuté le match pied au plancher. Tranchants et efficaces, ils ont logiquement ouvert le score à la 10e minute. Sur un corner bien frappé par Payet, Guendouzi a dévié le cuir au premier poteau et trompé Lopes. Les hommes de Jorge Sampaoli ont ensuite largement dominé la suite du premier acte. Mais dominer n'est pas gagner. Les Marseillais n'ont pas trouvé la brèche pour faire le break avant la pause. Au retour des vestiaires, les Lyonnais sont montés en puissance progressivement. Sans avant-centre de métier au coup d'envoi de la rencontre, l'entrée en jeu de Dembélé, testé négatif cet après-midi et qui avait pu intégrer le groupe in extremis, a changé la donne pour l'Olympique Lyonnais. Avec un véritable attaquant en pointe de l'attaque, les Rhodaniens ont retrouvé leurs automatismes et égalisé sur un temps fort grâce à un but de la tête de Shaqiri (69e). Dans les derniers instants de la rencontre c'est encore le Suisse qui a trouvé la faille dans la défense marseillaise d'un bon ballon pour Dembélé qui s'est défait de Saliba avant de tromper Lopez d'un superbe piqué au buzzer (89e). Score final (2-1), Marseille loupe une occasion de passer devant Nice, Lyon pointe à la 7e place et se rapproche de l'Europe.

23:11 - Shaqiri : "On peut être fiers de nous" Buteur et passeur décisif, Xherdan Shaqiri est revenu sur la solide prestation des Lyonnais au micro de Prime Video : " C'est incroyable ce qu'il s'est passé aujourd'hui. On avait beaucoup d'absents et de blessés. On peut être fiers de nous. J'aime cette équipe, j'aime quand on joue comme ça. Dembélé est un super joueur, on connaît ses qualités. Quand il est en forme, il peut marquer contre n'importe quelle équipe."

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

23:07 - Rongier : "Très déçus" Après le coup de sifflet final, Valentin Rongier a fait part de sa déception au micro de Prime Video : "On n'a pas réussi à s'adapter au changement tactique des Lyonnais. On est très déçus. On travaille sérieusement, on ne peut pas tout oublier sur un match même si on aurait dû faire mieux. Il y a eu des manquements aujourd'hui. Et le manque de temps de récupération n'est pas une excuse."

22:59 - Lyon renversant ! Qui l'eût cru ? Alors qu'ils étaient menés (1-0) dès la 10e minute de la rencontre après un but de Guendouzi, les Lyonnais ont réussi a renverser la rencontre grâce à des buts en fin de match signés Shaqiri (76e) et Dembélé (89e). Avec ce succès à domicile face à l'OM, les hommes de Peter Bosz sont désormais 7e au classement et se replacent dans la course à l'Europe. ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ????????????



Nos Lyonnais ont été chercher la victoire au courage dans les derniers instants de la rencontre face à Marseille ! ????



Magnifique les gars ????



2-1 #OLOM pic.twitter.com/rQ066bcdBS — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

22:50 - ⌛ C'est terminé entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Marseille (2-1) Les statistiques témoignent de la domination de l'Olympique Lyonnais : au terme de ce match, la possession de balle est en sa faveur (53% contre 47% pour Olympique Marseille). L'Olympique Lyonnais s’est également procuré le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour l'Olympique Marseille et s’impose donc plutôt logiquement (2-1) dans ce match.

22:49 - Dembélé délivre les Gones Quelques minutes après son entrée en jeu, Moussa Dembélé a inscrit un superbe but pour l'OL. Bon ballon en profondeur de Shaqiri pour l'attaquant lyonnais. Dembélé contrôle, élimine Saliba et trompe Pau Lopez d'un superbe ballon piqué. 89' GGGGGGOOOOOOAAAAALLLLLLL@MDembele_10 se débarrasse de son défenseur et trompe Lopez d'un piqué !



OUIIIIII ????



2-1 #OLOM #Boulanger pic.twitter.com/WNdEUpLOB5 — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

22:47 - ⚽ Encore un but au Groupama Stadium pour l'Olympique Lyonnais (2-1) ! L'Olympique Lyonnais mène de nouveau au score ! C'est Moussa Dembélé qui parvient à remettre les Lyonnais sur les bons rails à la 89e minute de jeu. Le tableau d'affichage passe à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Groupama Stadium.

22:45 - Changement pour l'OM Nouveau changement pour Jorge Sampaoli dans ce Lyon - OM : Ünder est remplacé par l'attaquant polonais Milik.

22:42 - La reprise acrobatique de Dembélé ! Superbe tentative de l'ancien de l'Atlético Madrid. Un long ballon lyonnais est mal dégagé de la tête par Kamara qui remet le ballon involontairement sur Dembélé. L'attaquant lyonnais tente un retourné acrobatique devant Pau Lopez mais sa tentative passe à côté.

22:41 - Changement pour Lyon Nouveau changement pour Peter Bosz dans ce match Lyon - OM : Malo Gusto, très actif ce soir, est remplacé par Barcola.

22:39 - La tête de Dembélé ! Bon centre de Léo Dubois côté droit. Totalement seul au second poteau, l'attaquant des Gones reprend le cuir de la tête mais ne peut rabattre correctement le ballon.

22:39 - Shaqiri récompensé ! La troisième tentative est finalement la bonne pour le Suisse. Le centre côté droit de Malo Gusto est parfaitement repris par le Lyonnais qui ne laisse aucune chance à Pau Lopez. L'Olympique Lyonnais égalise et mène les débats dans ce dernier quart d'heure. 76' GGGGOOOOAAALLLLLL@gusto_malo déborde côté droit et centre pour @XS_11official qui trompe Lopez de la tête !



ALLEZ LES GARS !



1-1 #OLOM #Boulanger pic.twitter.com/H1qxv1LeFn — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

22:34 - ⚽ But : l'Olympique Lyonnais remet les compteurs à zéro (1-1) ! Egalisation à la 76e minute de jeu au Groupama Stadium ! Xherdan Shaqiri remet les Lyonnais sur les rails dans cette 2e mi-temps face à l'Olympique Marseille. Le tableau d'affichage passe à 1 à 1 dans cette confrontation !

22:30 - Pau Lopez décisif ! Hésitant, Duje Ćaleta-Car laisse filer le ballon en retrait. Dembélé en profite, touche le ballon mais bute sur Pau Lopez. Le cuir revient sur Caqueret qui frappe mais le portier marseillais écarte le danger avec autorité.

22:28 - Changement pour l'OM Premier changement pour Jorge Sampaoli dans ce Lyon - OM : Luis Henrique est remplacé par Amine Harit.

22:23 - La grosse occasion d'Ünder ! Lancé en profondeur par Lirola. Le Turc accélère sur son côté droit, entre dans la surface, se met sur son pied gauche et tente sa chance. Sa frappe enroulée manque d'effet, le ballon ne tourne pas et sort directement en six mètres. C'était une balle de break pour le Marseillais.

22:21 - Changement pour Lyon Premier changement pour Peter Bosz dans ce Lyon - OM : Emerson est remplacé par Dembélé. Lyon a enfin un véritable attaquant de pointe sur la pelouse.

22:20 - 1 seul tir cadré dans la rencontre Après 60 minutes de jeu dans ce Lyon - OM, les Rhodaniens ont tiré 3 fois au but mais n'ont jamais cadré. En face, les Phocéens ont tenté leur chance à 6 reprises et cadré une seule fois, c'était sur le but de Guendouzi.

22:15 - Cherki du milieu de terrain ! Premier défenseur des hommes de Sampaoli, Pau Lopez joue très haut depuis le début de ce Lyon - OM. Sur un contre lyonnais, Cherki tente de tromper le portier marseillais du milieu de terrain. La tentative du Lyonnais passe à côté.

22:14 - La frappe de Guendouzi ! Superbe passe en profondeur de Payet pour Henrique dans le dos de la défense. Le Brésilien entre dans la surface et sert en retrait Guendouzi qui tente sa chance. Sa frappe passe largement au-dessus de la cage de Lopes.

22:13 - Lyon pèche offensivement Les Lyonnais ont du mal à se procurer des actions dangereuses. La faute sans doute à un véritable numéro 9 dans le onze de départ. Pas facile pour Cherki de se muer dans la peau d'un avant-centre de métier.

22:06 - Coup franc manqué par Shaqiri Coup franc dangereux à droite de la surface marseillaise. Le Suisse se charge de le tirer mais loupe totalement sa tentative. Le cuir passe largement à côté. Excuses de la part du Lyonnais à ses coéquipiers.

22:03 - Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Marseille, à Lyon, où Benoit Bastien siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

21:56 - La frappe de Lirola ! Avertissement d'entrée de jeu pour les Lyonnais. Lirola tente un une-deux, le cuir rebondit sur un joueur lyonnais qui remet involontairement le ballon sur le numéro 29. Le Marseillais s'infiltre dans la surface et tente une frappe croisée. C'est contré, corner pour l'OM. Ça ne donne rien.