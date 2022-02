"Lyon - OM : pronostics, chaîne TV, Compos... Toutes les infos du match"

Lyon - OM. Découvrez toutes les dernières informations relatives à cette rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.

Un Olympico pas comme les autres. Souvenez-vous, le 21 novembre dernier le choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille pour le compte de la 14e journée de Ligue avait été reporté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Quelques semaines plus tard le verdict était tombé : un point avait été retiré à l'OL avec obligation de rejouer le match à huis clos. Cette rencontre sera finalement rejouée ce mardi 1er février. Une date qui n'arrange pas forcément l'Olympique Lyonnais qui devra se passer de Lucas Paqueta engagé avec la sélection brésilienne et Toko Ekambi toujours à la CAN.

" À mon avis, ce n'était pas nécessaire d'arrêter ce match. Il y avait 60 000 personnes dans le stade, une bonne atmosphère, un fou, et tout le monde a payé. L'arbitre ne voulait pas arrêter, si le match a repris c'est seulement parce que Marseille a refusé de jouer ce soir-là. Alors oui je suis toujours en colère." a déclaré Peter Bosz avant le coup d'envoi de cet Olympico au Groupama Stadium. Cette rencontre pourrait pourtant permettre aux Lyonnais de s'approcher des places européennes alors que les Marseillais ont la deuxième place du classement en ligne de mire. Un succès à Lyon permettrait aux hommes de Jorge Sampaoli de passer devant Nice au classement.

A quelle heure débute le match Lyon - OM ?

Cette rencontre entre L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille qui devait initialement se disputer le 21 novembre dernier se rejouera ce mardi 1er février. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lyon - OM ?

Une seule chaîne diffusera ce choc de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Pour avoir la chance de suivre cette rencontre en direct, il faudra souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis à la chaîne Prime Video.

Quelle diffusion streaming pour le match Lyon - OM ?

Aucun lien streaming gratuit et légal ne diffuse cette rencontre entre Lyon et l'OM. Pour suivre ce choc de Ligue 1 entre les deux Olympiques sur smartphone, tablette ou ordinateur vous devrez souscrire à un abonnement Amazon Prime puis à la chaîne Prime Video.

Quelles compositions probables pour Lyon et l'OM ?

Ce choc de Ligue entre Lyon et l'OM semble arriver au pire des moments pour les hommes de Bosz. Pour cet "Olympico", l'entraîneur de l'OL devra se passer de Guimarães, parti au mercato à Newcastle mais aussi de Paqueta engagé avec sa sélection. Aouar, Denayer et Diomandé sont blessés tandis que Kadewere et Da Silva sont suspendus et Toko Ekambi encore à la CAN avec le Cameroun. Dembélé est lui touché par le Covid. Le coach des Gones pourra en revanche compter sur le retour d'Emerson et celui de Slimani revenu de la CAN. En face Sampaoli devra faire sans Gueye, Dieng et Gerson tous en sélection. Côté recrues, il ne pourra pas compter sur Bakambu et Kolasinac car les deux joueurs n'étaient pas marseillais à la date initiale de la rencontre entre Lyon et l'OM. Le XI probable de l'Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Boateng, Lukeba - Dubois, Caqueret, Mendes, Emerson - Shaqiri, Slimani, Cherki. Le XI probable de l'Olympique de Marseille : Lopez - Lirola, Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, - Ünder, Milik, Payet.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lyon - OM ?

À domicile, les hommes de Peter Bosz sont favoris pour remporter cette rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1. La cote d'une victoire de L'Olympique Lyonnais oscille entre 1.88 (Parions Sport en Ligne) et 2.50 (Winamax). Les hommes de Jorge Sampaoli, pourtant mieux classés que les Lyonnais, sont outsiders pour l'emporter au Groupama Stadium. La cote d'un succès des Phocéens est à 2.65 chez Bwin et 4.10 chez Netbet. Enfin, pour les amateurs de match nul, la cote d'une égalité entre les deux formations est à 3.28 sur Unibet et 3.80 sur PMU. Faites vos jeux !