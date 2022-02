"OM - Angers : l'Angers SCO sombre, ce qu'il faut retenir"

L'Olympique Marseille décroche donc la victoire (5-2) et ce succès est mérité au vu des statistiques. Avec 60% de possession de balle, contre 40% pour l'Angers SCO, et 9 tirs cadrés (2 pour l'Angers SCO), l'Olympique Marseille a en effet fait étalage de sa supériorité dans différents compartiments du jeu pendant la partie.

L'Angers SCO obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une offensive et d'inscrire un but dans cette 2e période. Une occasion qui intervient alors que nous en somme au dernier quart d'heure de cette rencontre.

L'Angers SCO bénéficie d'un coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques instants. Menés largement au score, les Angevins semblent aussi commettre plus de fautes, ayant concédé pour le moment 20 coup francs contre 19 coup francs à leur bénéfice, tandis que nous atteignons la 90e minute de jeu au Orange Vélodrome.

L'Angers SCO gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de réduire la marque dans cette 2e période. Une occasion qui intervient dans le dernier quart d'heure de ce duel.

Jeremy Stinat vient de signaler un 20e coup franc pour l'Olympique Marseille. Le cumul des coups francs est d'ailleurs à l'avantage des Marseillais en cette fin de match avec 5 coups de pied arrêtés de plus que les Angevins. Le score est toujours de 5-2 au Orange Vélodrome

Jeremy Stinat signale un hors-jeu à l'encontre de l'Angers SCO, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 5 hors-jeux pour l'Olympique Marseille et 6 hors-jeux pour l'Angers SCO.

22:42 - ⚽ Cengiz Under inscrit un nouveau but pour l'Olympique Marseille (5-2) !

Nouveau but signé Cengiz Under à la 85e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Marseillais se détachent et ont désormais 3 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Orange Vélodrome ! L'Angers SCO sombre dans ce duel de Ligue 1.