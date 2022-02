Burkina Faso - Sénégal : chaîne, compo... Les infos du match

Burkina Faso - Sénégal. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos de la demi-finale de la CAN 2022 entre le Burkina Faso et le Sénégal, prévu ce mercredi soir (20h).

Qui du Burkina Faso ou du Sénégal sera le premier pays à se qualifier pour la finale de la CAN 2022, prévue dimanche ? Ce match entre Burkinabé et Sénégalais est bien l'affiche de la première demi-finale de la compétition, avant le choc entre le Cameroun et l'Égypte prévu jeudi. Après avoir éliminé la Gabon en huitièmes de finale et la Tunisie en quarts, les "Étalons" se prennent à rêver d'une deuxième finale dans leur histoire, après celle perdue face au Nigeria en 2013.

De son côté, le Sénégal espère aussi que cette année sera la bonne pour les Lions, qui n'ont jamais réussi à remporter la CAN dans leur histoire. Sans briller, les coéquipiers de Sadio Mané ont répondu présent au fil de la compétition, éliminant le Cap-Vert (2-0) en huitièmes de finale puis la Guinée équatoriale (3-1) en quarts. Finalistes en 2002 et 2019 (défaite face à l'Algérie), les Sénégalais, mis sous pression par le président Macky Sall avant le début de la compétition, ne veulent pas laisser leur chance d'enfin remporter la CAN.

À quelle heure débute le match Burkina Faso-Sénégal ?

Le coup d'envoi de la première demi-finale de la CAN 2022 entre le Burkina Faso et le Sénégal sera donné à 20 heures au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Burkina Faso et le Sénégal. Cette demi-finale de la CAN 2022 sera diffusée sur beIN Sports 1 ce mercredi soir à partir de 20 heures.

Pour suivre cette rencontre entre le Burkina Faso et le Sénégal sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme de beIN Sports propose la diffusion en ligne du match entre le Burkina Faso et le Sénégal ce mercredi soir.

Le Burkina Faso sera privé d'un seul joueur pour cette demi-finale de la CAN 2022 face au Sénégal. Il s'agit de Dango Ouattara, qui est suspendu après avoir marqué le seul but (splendide) du quart de finale face à la Tunisie (1-0). Les "Étalons" retrouvent réussi leur capitaine, Bertrand Traoré, qui souffrait d'un problème musculaire. Le onze de départ probable du Burkina Faso: Koffi - I. Kaboré, S. Ouattara, Tapsoba, Yago - Guira, Touré - Sangaré, Bayala, D. Ouattara - B. Traoré.

Du côté du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé peut compter sur un groupe au complet pour cette demi-finale face au Burkina Faso. Il devrait donc reconduire exactement la même équipe alignée en huitièmes de finale face au Cap-Vert (2-0) et en quarts de finale contre la Guinée équatoriale (3-1). Le onze de départ probable du Sénégal: E. Mendy - B. Sarr, K. Koulibaly, A. Diallo, Ciss - I. Gueye, N. Mendy, P. Gueye - Dia, Diédhiou, S. Mané.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Burkina Faso-Sénégal ?

Dans cette demi-finale de la CAN 2022, le Sénégal est donné favori par les différents sites de paris sportifs, avec une cote qui oscille entre 1,6 et 1,8 tandis que celle d'une victoire du Burkina Faso se situe entre 5,1 et 5,8. La cote pour un match nul est d'environ 3.