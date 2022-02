Saint-Etienne - Montpellier : le Montpellier HSC rate le coche (3-1), le résumé du match

AS Saint-Etienne 3 : 1 Elye Wahi, Sepe 11’ - Montpellier HSC Hamouma, Romain 82’ - AS Saint-Etienne Nordin, Arnaud 90’ - AS Saint-Etienne Khazri, Wahbi 90’ - AS Saint-Etienne Montpellier HSC Sommaire Score de Saint-Etienne - Montpellier Stats...