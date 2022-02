"Strasbourg - Nantes : joli coup pour le RC Strasbourg, ce qu'il faut retenir"

Au terme de ce match, la possession de balle s’établit légèrement en faveur du RC Strasbourg (52% contre 48% pour FC Nantes), qui termine avec l’avantage au score (1-0). Pourtant, c'est le FC Nantes qui s'est créé le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés, contre 1 pour RC Strasbourg.

Le RC Strasbourg obtient un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être frappé dans quelques secondes. En plus de l'avantage au score, les Strasbourgeois ont pour le moment l'avantage sur les coups de pied arrêtés avec 9 coup francs contre 6 coup francs pour leurs adversaires tandis que nous en sommes à la 90e minute de jeu au Stade de la Meinau.

Le RC Strasbourg gagne un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre de se relancer et de conserver son avance au score (1-0) dans cette 2e mi-temps. Un coup de pied arrêté précieux pour les Strasbourgeois à une poignée de minutes de la fin du match !

Amaury Delerue donne son accord pour un changement : Pedro Chirivella fait sa sortie et Jean-Kevin Augustin fait son entrée pour le FC Nantes.

16:41 - Coup franc très intéressant en faveur du FC Nantes !

Quel coup franc dangereux pour le FC Nantes ! Alors que nous en sommes aux ultimes instants de la partie au Stade de la Meinau, Amaury Delerue siffle une faute contre les Strasbourgeois qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but serait décisif à ce moment de la rencontre.