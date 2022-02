"Troyes - Metz : les deux équipes terminent à égalité, revivez les temps forts du match"

Le FC Metz a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a manqué d’efficacité : après ce duel, la possession de balle est ainsi en faveur du FC Metz (46%- 54%), mais ce sont les Troyens qui se sont créés le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés contre 1 pour les Messins, et qui ont réussi à tenir le score (0-0).

16:42 - Coup franc en faveur de l'ESTAC Troyes

L'ESTAC Troyes gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et (pourquoi pas) d'inscrire un but dans cette 2e mi-temps. Une situation particulièrement intéressante alors que nous sommes dans les dernières minutes de ce duel et que le score est toujours de parité.