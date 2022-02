"DIRECT. PSG - Rennes : score nul et vierge à la pause, le match en live !"

PSG - Rennes. Après 45 minutes de jeu, Parisiens et Rennais se quittent dos-à-dos. Malgré quelques grosses occasions des deux côtés, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge.

Avant le coup d’envoi de ce PSG - Rennes, Bruno Genesio a confié que ses troupes étaient prêtes et rappelé qu’elles devront être à 100% pour obtenir un résultat du Parc des Princes : « C’est certainement le seul match de la saison où la pression n’est pas sur nous, mais sur l’équipe de Paris. On a montré pas mal de fois qu’on était capable de les mettre en difficulté, surtout le match aller à Rennes. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre eux, surtout au Parc, on sait que ce n’est pas la même équipe. On est prêts. Il faudra être à 100% de nos possibilités mais surtout avoir de l’ambition dans le jeu, ne pas se contenter de bien défendre. Ce dont j’ai envie, c’est qu’on montre notre visage. Qu’on aille là-bas non pas pour mettre le bus et espérer faire un 0-0. Qu’on soit capable de bien défendre car contre eux c’est indispensable, mais aussi quand on a le ballon de jouer notre jeu et leur poser des problèmes. »

Après Lionel Messi, Mauricio Pochettino a encensé en conférence de presse l’autre phénomène du club de la capitale, Kylian Mabppé : « Vraiment une découverte humaine incroyable. C’est un gars avec une empathie et un charisme incroyables. La langue a aidé parce qu’il parle parfaitement l’anglais et l’espagnol et cela donne beaucoup de proximité. Au début, j’ai aussi eu du mal à établir des relations à travers le français et cela nous a donné une proximité particulière. C’est un garçon au charisme exceptionnel. Il dégage une énergie incroyable. Rencontrez-le dans la zone où il enlève son armure de super-héros et vous allez trouver un gars avec du charisme et de la maturité. Surtout à cause de sa jeunesse et des valeurs qui le gouvernent dans la vie de tous les jours. »

Score nul et vierge après 45 minutes de jeu dans ce PSG - Rennes. Les Rennais ont parfaitement défendu dans ce premier acte et joué crânement leur chance en phase offensive. Paris a plutôt dominé et aurait pu ouvrir le score si la frappe de Mbappé n'avait trouvé le poteau gauche rennais.

Paris Saint-Germain 0 : 0 Stade Rennais 55 Possession 45 7 Tirs 4 0 Tires cadrés 1 3 Corners 2 3 Coups francs 7 2 Hors jeux 0 5 Fautes 3 1 Carton(s) jaune(s) 0 0 Carton(s) rouge(s) 0 0 Changements 0 1 Blessés 1

Cette affiche entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais comptant pour la 24e journée de Ligue 1 se disputera sur la pelouse du Parc des Princes. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

Cette saison, c’est la chaîne Prime Video qui a raflé les droits de la Ligue 1 au nez et à la barbe de ses concurrents. Cette affiche du vendredi soir, PSG - Rennes, sera donc à suivre en direct et en exclusivité sur la chaîne Prime Video.

Aucun lien streaming gratuit et légal ne diffuse cette affiche PSG - Rennes comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Pour suivre ce choc du championnat de France sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il faudra souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis à la chaîne Prime Video.

Casse-tête en vue pour Mauricio Pochettino. L'entraîneur du PSG voudra à la fois aligner une onze proche de celui qui affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions pour travailler les automatismes, mais il faudra surtout éviter les blessures avant ce rendez-vous capital. Pour ce match de Ligue face à Rennes, il devra se passer de sa star brésilienne, Neymar, encore trop juste. Mais aussi de Ramos et Herrera eux aussi blessés. Il ne pourra pas compter non plus sur Michut (covid), Danilo (suspendu) et Diallo et Gueye (retour de la CAN). En face, Bruno Genesio compte lui aussi quelques absences : Salin, Gélin, Tait, Ugochukwu et Doku sont blessés. Dans les buts, Alembdar devrait être titularisé malgré le retour de Gomis (CAN). Le XI probable du PSG : Navas - Bernat, Kehrer, Marquinhos, Hakimi- Dina Ebimbe Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Mbappé. Le XI de Rennes : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Majer, Martin, Santamaria - Bourigeaud, Laborde, Terrier.

Sans surprise, les Parisiens, leaders au classement et à domicile, sont favoris pour remporter ce match face au Stade Rennais pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. La cote d’une victoire des hommes de Mauricio Pochettino oscille entre 1.50 (Netbet) et 1.58 (Barrière Bet). En face, les Rouge et Noir, 5e au du championnat, sont outsiders au Parc des Princes face à l’ogre parisien. La cote d’un succès rennais à Paris est très élevée : à 5.40 chez Parions Sport en ligne et même à 5.60 chez Winamax et PMU Sport. Enfin, pour les amateurs de match nul, la cote d’une égalité entre les deux formations lors de ce PSG - Rennes est à 4.30 chez Unibet et Betclic.