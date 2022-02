"PSG - Rennes : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

PSG - Rennes. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à cette rencontre comptant pour la 24e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais.

Paris se rapproche petit à petit du titre de champion de France. Après 23 journées, les Parisiens comptent pas moins de 13 points d’avance sur leur dauphin, l’Olympique de Marseille. Le titre semble bel et bien promis aux hommes de Mauricio Pochettino. Pourtant, malgré les succès, la manière a rarement été au rendez-vous. Même lors du large succès (5-1) sur la pelouse du LOSC, les Rouge et Bleu ont montré des lacunes dans certains secteurs. Les Parisiens ont également connu un nouveau revers, cette fois-ci en Coupe de France. Kylian Mbappé et ses coéquipiers, grands favoris pour remporter la compétition, ont été éliminés par Nice aux tirs au but. Eliminés de la Coupe mais intouchables en Ligue 1, la saison du PSG devrait être jugée sur leur parcours européen. A quelques jours du rendez-vous le plus attendu de l’année face au Real Madrid, cette confrontation face à Rennes en championnat devrait servir de répétition générale.

Parce que oui, à quatre jours du huitième de finale face aux Merengue, les Parisiens ont logiquement dans un coin de leur tête ce choc de Ligue des Champions. En face, les hommes de Bruno Genesio pourraient profiter de ce rendez-vous européen du club de la capitale pour jouer crânement leur chance et se muer en trouble-fêtes sur la pelouse du Parc des Princes. D’autant que les Parisiens sont un adversaire qui réussit bien aux Rennais : le Se SRFC l'a emporté à deux reprises et signé un match nul lors des quatre dernières oppositions face au club de la capitale en Ligue 1.

A quelle heure débute le match PSG - Rennes ?

Cette affiche entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais comptant pour la 24e journée de Ligue 1 se disputera sur la pelouse du Parc des Princes. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Rennes ?

Cette saison, c’est la chaîne Prime Video qui a raflé les droits de la Ligue 1 au nez et à la barbe de ses concurrents. Cette affiche du vendredi soir, PSG - Rennes, sera donc à suivre en direct et en exclusivité sur la chaîne Prime Video.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Rennes ?

Aucun lien streaming gratuit et légal ne diffuse cette affiche PSG - Rennes comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Pour suivre ce choc du championnat de France sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il faudra souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis à la chaîne Prime Video.

Quelles compositions probables pour le PSG et Rennes ?

Casse-tête en vue pour Mauricio Pochettino. L'entraîneur du PSG voudra à la fois aligner une onze proche de celui qui affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions pour travailler les automatismes, mais il faudra surtout éviter les blessures avant ce rendez-vous capital. Pour ce match de Ligue face à Rennes, il devra se passer de sa star brésilienne, Neymar, encore trop juste. Mais aussi de Ramos et Herrera eux aussi blessés. Il ne pourra pas compter non plus sur Michut (covid), Danilo (suspendu) et Diallo et Gueye (retour de la CAN). En face, Bruno Genesio compte lui aussi quelques absences : Salin, Gélin, Tait, Ugochukwu et Doku sont blessés. Dans les buts, Alembdar devrait être titularisé malgré le retour de Gomis (CAN). Le XI probable du PSG : Navas - Bernat, Kehrer, Marquinhos, Hakimi- Dina Ebimbe Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Mbappé. Le XI de Rennes : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Majer, Martin, Santamaria - Bourigeaud, Laborde, Terrier.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Rennes ?

Sans surprise, les Parisiens, leaders au classement et à domicile, sont favoris pour remporter ce match face au Stade Rennais pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. La cote d’une victoire des hommes de Mauricio Pochettino oscille entre 1.50 (Netbet) et 1.58 (Barrière Bet). En face, les Rouge et Noir, 5e au du championnat, sont outsiders au Parc des Princes face à l’ogre parisien. La cote d’un succès rennais à Paris est très élevée : à 5.40 chez Parions Sport en ligne et même à 5.60 chez Winamax et PMU Sport. Enfin, pour les amateurs de match nul, la cote d’une égalité entre les deux formations lors de ce PSG - Rennes est à 4.30 chez Unibet et Betclic.