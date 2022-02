"PSG - Rennes : Mbappé sauveur in extremis avant le choc face au Real, le résumé du match"

PSG - Rennes. Le Paris Saint-Germain l'a emporté face au Stade Rennais dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but signé Kylian Mbappé (90e). Service minimum de la part des hommes de Mauricio Pochettino, pas franchement convaincants à quelques jours de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Le résumé du match.

23:16 - Le résumé du match Une répétition générale avant le choc face au Real Madrid. Ce vendredi la rencontre du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 faisait office de test grandeur nature avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Réviser les gammes et éviter les blessures, c'était l'objectif des Rouge et Bleu au Parc des Princes. En face les Rennais, conscients que les têtes seraient peut être ailleurs, avaient l'occasion de jouer les troubles-fêtes. Dès le coup d'envoi du match, les hommes de Bruno Genesio prouvent que leur victoire en octobre dernier face aux Parisiens ne devait rien au hasard. Disciplinés et parfaitement organisés défensivement, les Rennais se procurent plusieurs actions chaudes dans le premier acte. Dominateur mais peu dangereux, le club de la capitale signe pourtant la plus grosse action du premier acte sur une frappe contrée de Mbappé qui finit sur le poteau gauche d'Alemdar. Après 45 minutes de jeu, Parisiens et Rennais se quittent dos-à-dos. Au retour des vestiaires, Paris a toujours la possession mais continue de ronronner. Les Rouge et Bleu ne trouvent pas la faille et les Rennais continuent a jouer crânement leur chance. Finalement, dans les derniers instants de la rencontre sur un contre rapide des Parisiens, Kylian Mbappé trouve le chemin des filets d'un enroulé du pied qui finit dans le petit filet d'Alemdat (90e). Paris l'emporte in extremis (1-0) face à un Stade Rennais qui méritait mieux. Le PSG est plus que jamais leader avec 16 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, les Rouge et Noir restent à la 5e place. À quelques jours de la réception du Real Madrid, Paris s'impose sans vraiment convaincre.

23:10 - Marquinhos : "Dans la bonne voie pour le Real" Le capitaine du Paris Saint-Germain est revenu sur la confrontation face au Stade Rennais avant la réception face au Real Madrid : "C'était un match dur. On voulait mettre de l'engagement dès le coup d'envoi de la rencontre. Il nous ont laissés très peu d'espaces, ils ont très bien défendu. Ce but nous délivre en fin de match. Mbappé c'est un joueur qui devant le but fait la différence. C'est très important d'avoir des joueurs tranquilles devant le but. On arrive dans la bonne voie pour le Real. On va bien s'entraîner, bien travailler. Il y a deux matchs il faut qu'on se mette en bonne position dès la première rencontre."

23:10 - Terrier : "Une faute professionnelle" Les Rennais ont tenu 90 minutes avant de concéder l'ouverture du score. Après le coup de sifflet final, Martin Terrier a fait part de sa frustration "On leur donne le but, on part à l'abordage à la 90e minute. C'est une faute professionnelle. Après le match qu'on a fait c'est vraiment dommage. Sur un ballon anodin on se prend un contre et on se fait punir. On a vraiment des regrets ce soir."

23:03 - Simons : "Un match compliqué" Après le coup de sifflet final, Xavi Simons a livré ses impressions au micro d'Amazon Prime : " C'était un match compliqué. Dur. Ce but de Kylian est très important pour tous. On voulait gagner ce match avant la rencontre face au Real Madrid mais aussi parce qu'ils l'avaient remporté au match aller."

23:01 - Paris l'emporte (1-0) Le Paris Saint-Germain l'emporte finalement (1-0) face au Stade Rennais pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les Parisiens l'emportent in extremis grâce à un but signé Mbappé (90e) sur la seule frappe cadrée des Rouge et Bleu dans la rencontre. C'est fini ! La victoire dans les derniers instants grâce à ce but de @KMbappe !!!! ✅#Ligue1 | #PSGSRFC pic.twitter.com/egOIdW9sMp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 11, 2022

22:53 - ⌛ C'est terminé à Paris (1-0) ! Le Paris Saint-Germain l’emporte donc (1-0) et ce succès est bien mérité au vu des statistiques. Avec 66% de possession de balle, contre 34% pour le Stade Rennais, et 2 tirs cadrés (1 pour le Stade Rennais), le Paris Saint-Germain a en effet fait preuve de sa supériorité dans de nombreux secteurs de jeu pendant le match.

22:51 - Mbappé in extremis Contre rapide des Parisiens. Icardi trouve Messi dans l'axe, l'Argentin décale Mbappé côté gauche. Dans la surface ajuste un plat du pied qui passe entre les jambes d'Omari et trompe Alemdar. ⏱️ 90'



LE BUUUUUUUUUT de @KMbappe !!!!!!!!! ????????????????#Ligue1 | #PSGSRFC pic.twitter.com/3enxUFnPgb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 11, 2022

22:50 - ⚽ Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain (1-0) ! Kylian Mbappe ouvre le score pour le Paris Saint-Germain à la 90e minute de jeu dans cette 2e période. Le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais est désormais lancé : le score passe à 1 à 0 au Parc des Princes !

22:48 - 6 minutes de temps additionnel Il y aura 6 minutes de temps additionnel dans ce match PSG - Rennes. Le score restera-t-il nul et vierge ? Réponse dans quelques instants.

22:47 - Changement pour Rennes Nouveau changement pour le Stade Rennais dans ce PSG - Rennes : Terrier est remplacé Assignon dans ces dernières minutes de la rencontre.

22:43 - Carton jaune pour Verratti Nouvel avertissement dans ce PSG - Rennes : Marco Verratti écope d'un carton jaune après une avoir stoppé un contre rennais. L'Italien manquera le match face à Saint-Etienne.

22:41 - Le centre de Mendes ! Bonne phase de possession parisienne. Mendes essaye trouver Icardi dans le dos de la défense rennaise, c'est dégagé en corner. Paris pousse dans ces dernières minutes.

22:38 - Triple changement pour le PSG Trois changements à venir pour Mauricio Pochettino dans ce PSG - Rennes : Hakimi, Paredes et Bernat sont remplacés par Mendes, Kehrer et Icardi.

22:37 - Double changement pour Rennes Deux changements pour Bruno Genesio dans ce PSG - Rennes : Laborde et Bourigeaud sont remplacés par Guirassy et Sulemana.

22:35 - Aucun tir cadré pour le PSG C'est la statistique qui fait mal côté parisien. Après 79 minutes de jeu dans ce PSG - Rennes, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas cadré le moindre tir.

22:31 - Plus que 15 minutes de jeu Ça y est, on rentre dans le dernier quart d'heure de ce PSG - Rennes. Après 75 minutes de jeu, Paris n'a pas trouvé la faille. Malgré quelques occasions franches, le score est toujours nul et vierge.

22:29 - Paris pousse Paris va mieux dans cette seconde période et se procure plus d'actions dangereuses. Mais les efforts parisiens ne suffisent pas à trouver la faille. Rennes joue toujours parfaitement sa partition.

22:25 - Double changement pour le PSG Premiers changements pour Pochettino dans ce PSG - Rennes : Simons et Draxler sont remplacé par Wijnaldum et Di Maria.

22:23 - Pas de but selon la VAR ! Après avoir consulté la vidéo, Benoit Bastien fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé au Paris Saint-Germain. Le score reste inchangé au Parc des Princes (0-0) !

22:22 - Benoit Bastien va-t-il accorder un but au Paris Saint-Germain ? Le jeu est arrêté à Paris : l'arbitre hésite à accorder ou invalider un but pour le Paris Saint-Germain et fait appel à la VAR.

22:21 - Mbappé encore ! Encore une action chaude pour le PSG signée Kylian Mbappé. Draxler trouve le Français en profondeur qui prend le meilleur sur Traoré et se présente devant Alemdar. Sa frappe dans un angle fermé n'est pas cadrée.

22:19 - La frappe de Mbappé ! Hakimi provoque son vis-à-vis et prend le meilleur sur lui. Il centre au premier poteau pour Mbappé dont la frappe sans contrôle passe largement au-dessus.

22:15 - Paris reprend le contrôle du ballon Après un début de second acte un peu brouillon, les Rouge et Bleu reprennent le contrôle du ballon. Il en faudra plus pour trouver le chemin des filets rennais. Pour l'instant la possession est plutôt stérile.

22:14 - La tête de Meling Encore un corner dangereux pour le Stade Rennais. Le corner de Bourigeaud est repris au point de penalty par Meling. La tête du défenseur rennais n'est pas cadrée.