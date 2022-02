"Sporting Portugal - Manchester City : la déception pour le Sporting CP (0-5), les temps forts du match"

Les statistiques témoignent de la très nette domination du Manchester City FC. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (65% contre 35% pour Sporting CP), les Mancuniens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour Sporting CP, et l’emportent donc logiquement (0-5) dans cette partie.

Le Manchester City FC gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et d'inscrire un nouveau but dans cette 2e mi-temps. Une opportunité particulièrement intéressante alors que nous arrivons dans les dernières minutes de cette confrontation.

Voilà la balle du chaos ! Alors que nous sommes dans les ultimes instants de la partie au Stade José Alvalade, Srdjan Jovanovic siffle une faute contre les Portugais qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir tenir bon. Un nouveau but commencerait à faire beaucoup à ce moment de la rencontre.

22:42 - Coup franc en faveur du Manchester City FC

Le Manchester City FC bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et d'inscrire un nouveau but dans cette 2e période. Une situation d'autant plus intéressante que nous sommes dans les ultimes minutes de cette rencontre.