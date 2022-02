"DIRECT. PSG - Real : notes, résumé vidéo... Mbappé donne une option à Paris"

PSG - Real Madrid. Grâce au but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel face au Real Madrid, les Parisiens prennent une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Une affiche de rêve. Ce mardi 15 février, le Paris Saint-Germain recevait le Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un choc européen entre une formation bâtie pour remporter sa première étoile et l'équipe la plus titrée de la compétition. Au coup d'envoi de la rencontre, les Parisiens ont tout de suite sauté à la gorge de leur adversaire. Grâce à un pressing haut et un dispositif tactique bien huilé, les hommes de Mauricio Pochettino ont asphyxié les Merengue totalement acculés dans leur moitié de terrain. Dominateurs, les Rouge et Bleu se sont procurés les actions les plus franches de la première période sans pour autant trouver le chemin des filets. Après 45 minutes de jeu, les deux formations sont rentrées au vestiaire dos-à-dos malgré une nette domination parisienne. Un seul tir en 45 minutes voilà le maigre bilan du Real Madrid à la pause, une première en Ligue des Champions depuis 8 ans. Au retour des vestiaires, les Parisiens ont continué à marteler leur adversaire mais ont buté sur un excellent Thibaut. Le portier belge a même stoppé un penalty tiré par Lionel Messi et obtenu par Mbappé (62e). Finalement, à forcer de pousser, les Parisiens ont fini par trouver la faille dans le temps additionnel. Kylian Mbappé, étincelant depuis le coup d'envoi du match, s'est offert une action individuelle exceptionnelle pour offrir la victoire au PSG (90+4). Paris a éteint le Real Madrid pendant 90 minutes et remporté la première manche (1-0). Et si c'était enfin le match référence du Paris Saint-Germain cette saison ?

07:33 - Le président de Paris "fier" "On a fait un très, très bon match, a déclaré le président du Paris Saint-Germain après la rencontre. Les joueurs ont joué comme une grande équipe. On a contrôlé le match de la première à la dernière minute, jusqu’à notre but. C’est un match parfait. On est très fiers de ce match mais c’est la mi-temps, il nous reste une deuxième période. J’ai confiance en les joueurs et le coach pour garder la tête froide. On est prêts pour le second acte. Les supporters ? "On a besoin d’eux, on est tous ensemble, on est dans le même bateau, on gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd’hui je suis très fier des joueurs, du coach, du directeur sportif, mais aussi des supporters… On ne joue pas que pour le Paris Saint-Germain, on joue aussi pour la France."

07:20 - L'amertume de Courtois "Naturellement c’est dommage. Je crois que je joue un grand match en aidant l’équipe à faire match nul, pour garder le 0-0 et avoir une chance de mettre un but. J’ai fait un grand match mais à la dernière minute on encaisse un but bêtement. On perd le ballon à trois contre un. Kylian passe deux joueurs et place le ballon sous mon corps. J’ai essayé de prendre assez d’espace mais pas assez en dessous" a analysé le gardien belge.

07:16 - Paris prend une option Rien n'est fait, mais le Paris Saint-Germain a pris une grosse option vers la qualification des quarts de finale en s'imposant 1-0 sur sa pelouse grâce à un but et un très grand Kylian Mbappé.

15/02/22 - 23:28 - Pochettino : "On a contrôlé le match" Ravi après le coup de sifflet de PSG - Real, Mauricio Pochettino estime que la victoire des Parisiens est méritée : "Je suis très heureux de la performance de l'équipe. Globalement on a été meilleurs que le Real Madrid, on a mérité la victoire. Il manque un match mais c'est important pour nous d'avoir remporté la première manche. C'était un très bon match, on a coupé leur circuit de passes. On a mis beaucoup de pression sur le milieu de terrain. On a beaucoup travaillé pour mettre en place la meilleure tactique possible. On a contrôlé le match et concédé très peu d'actions."

15/02/22 - 23:23 - Ancelotti : "La qualification n'est pas perdue" Forcément déçu après le résultat de ce soir, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a avoué que les Parisiens avaient mis ses troupes en difficulté : "Paris a mérité de gagner. Ils ont joué mieux que nous, c'est sûr. On a eu des difficultés à sortir du pressing on manqué notre de liant dans le jeu. Mais c'est seulement le match aller. Ce n'est pas une bonne soirée pour nous, c'est clair. Habituellement on sort bien avec le ballon et ça n'a pas été le cas ce soir. On a la confiance parce qu'on jouera à la maison au retour et notre stade va pousser. Le PSG est devant nous mais la qualification n'est pas perdue."

15/02/22 - 23:18 - Mendy : "On devra hausser notre niveau de jeu" Après Kylian Mbappé c'est Ferland Mendy, latéral gauche du Real Madrid qui est passé devant les micros de Canal + : "Dans le premier acte on avait le ballon mais les Parisiens pressaient bien. Je pense qu'en deuxième mi-temps on a mieux ressorti le ballon. Au retour on devra hausser le niveau de jeu, jouer ensemble et donner le tempo de la rencontre. Il faudra tout donner pour inverser la tendance à la maison".

15/02/22 - 23:13 - Mbappé : "J'ai dit que j'allais me donner à fond" Au coup de sifflet final de ce PSG - Real, le héros de cette rencontre, Kylian Mbappé, a livré ses impressions au micro de Canal + : "On voulait être prêts, on l'était. On rêve de jouer ce genre de matchs. On était parfois dans un faux rythme mais on voulait gagner et on a été bien poussés par nos supporters. Mais il y a un match retour, il ne faut pas l'oublier. Les bruits de couloir ? Il faut jouer au football, c'est le plus important. On parle de deux grands clubs, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. J'ai dit que j'allais me donner à fond pour Paris. Je l'ai fait une fois ici au Parc, il faut que je le refasse au match retour."

15/02/22 - 22:53 - ⌛ Daniele Orsato siffle la fin du match au Parc des Princes (1-0) Les voyants sont au vert pour le Paris Saint-Germain : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est mathématiquement à son avantage (59% contre 41% pour Real Madrid). Le Paris Saint-Germain s’est aussi créé le plus d'occasions sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Real Madrid et s’impose donc assez logiquement (1-0) dans cette partie.

15/02/22 - 22:52 - Le petit bijou de Mbappé Kylian Mbappé crucifie le Real Madrid dans les derniers instants de la rencontre grâce à une action individuelle exceptionnelle. Paris mène (1-0) à quelques instants du coup de sifflet final. ⏱️ 90'



15/02/22 - 22:51 - ⚽ But à Paris signé Kylian Mbappe (1-0) ! Kylian Mbappe débloque les compteurs pour le Paris Saint-Germain à la 90e minute dans cette 2e période. Le match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid est désormais sur les rails : 1 à 0 au Parc des Princes !

15/02/22 - 22:50 - Carton jaune pour Paredes Nouvel avertissement dans ce PSG - Real Madrid : Leandro Paredes écope d'un carton jaune après une faute sur Toni Kroos.

15/02/22 - 22:49 - Mbappé en retrait ! Lancé en profondeur, Mbappé prend le meilleur sur Mendy entre dans la surface de réparation et centre en retrait. Malheureusement Neymar est trop court pour reprendre le ballon.

15/02/22 - 22:48 - Changement pour le Real Madrid Nouveau changement pour Carlo Ancelotti dans ce PSG - Real Madrid : Benzema est remplacé par Bale à la pointe de l'attaque.

15/02/22 - 22:48 - Changement pour le PSG Nouveau changement pour Mauricio Pochettino dans ce PSG - Real Madrid : Danilo est remplacé par Gueye au milieu de terrain.

15/02/22 - 22:44 - Le centre de Neymar ! Messi décale parfaitement le Brésilien qui se présente devant Courtois. Neymar tente de piquer le ballon devant le portier du Real Madrid mais manque de précision.

15/02/22 - 22:41 - Kimpembe et Rodrygo avertis Deux nouveaux avertissements de ce PSG - Real Madrid : cette fois-ci c'est Presnel Kimpembe et Rodrygo qui écopent tous les deux d'un carton jaune après une petite brouille.

15/02/22 - 22:39 - Double changement pour le Real Madrid Deux nouveaux changements pour Carlo Ancelotti dans ce PSG - Real Madrid : Hazard et Valverde remplacent Vinicius et Modric.

15/02/22 - 22:38 - L'enroulé de Mbappé ! Encore une action chaude pour les Parisiens dans ce PSG - Real. Trouvé dans la surface, Mbappé temporise est enroule du pied droit. Ça passe juste à côté du poteau gauche de Courtois.

15/02/22 - 22:33 - Le coup franc de Messi ! Plein axe, à 20 mètres de la cage madrilène, Lionel Messi se charge de tirer un coup franc obtenu par Neymar. Ça passe à côté de la cage de Thibaut Courtois.

15/02/22 - 22:32 - Changement pour le PSG Premier changement pour Mauricio Pochettino dans ce PSG - Real Madrid : Neymar remplace Di Maria. La MSN est au rendez-vous.

15/02/22 - 22:31 - Double changement pour le Real Madrid Deux changements pour Carlo Ancelotti dans ce PSG - Real : Rodrygo et Lucas Vazquez remplacent Asensio et Carvajal.

15/02/22 - 22:28 - Paris domine toujours L'intensité est montée d'un cran côté parisien. Encore une action chaude pour les Parisiens mais Mbappé est finalement signalé en position de hors-jeu.

15/02/22 - 22:27 - Le coup franc de Messi Coup franc lointain tiré par l'Argentin. C'est bien tiré par le numéro 30 du Paris Saint-Germain. Militao dégage le danger devant Kimpembe.