"DIRECT. PSG - Real : score nul et vierge à la pause, le match en live !"

Peu trouvé par ses partenaires dans ce premier acte, Karim Benzema nous a quand même délectés d'un superbe geste technique dos au but.

21:50 - Nette domination parisienne

Score nul et vierge après 45 minutes de jeu dans ce PSG - Real. Les Parisiens ont nettement dominé la rencontre avec 63% de possession de balle. Les deux actions les plus dangereuses ont été parisiennes mais les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas trouvé a faille. Très bonne première mi-temps du PSG : le pressing et l'attitude collective sont bonnes.