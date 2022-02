"PSG - Real : chaîne tv, pronostics, compos... Les infos du match"

PSG - Real Madrid. Découvrez toutes les infos pratiques concernant ce choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Le match de l’année, tout simplement. Ce mercredi 15 février, le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une superbe affiche entre deux des plus belles équipes européennes. Le PSG cherche toujours sa première étoile et se renforce année après année pour tenter de soulever le graal européen. S’ils font cavaliers seuls en championnat, les Parisiens et Mauricio Pochettino savent parfaitement qu’une fois encore leur saison sera jugée en fonction de leur parcours en C1. Après une finale perdue en 2020 face au Bayern Munich, les Rouge et Bleu ont bien l’intention de jouer encore une fois les premiers rôles dans la compétition. Deuxièmes de leur groupe derrière Manchester City, les Parisiens ont été intraitables à domicile cette saison avec 3 succès dont un (2-0) face aux Citizens.

Oui mais voilà, en face ce n’est pas n’importe quelle équipe. 13 Ligues des Champions, voilà le palmarès du club le plus titré de l’histoire de la compétition, le Real Madrid. Après avoir réussi un triplé historique (2016-2017-2018), les Merengue ont connu trois exercices moins prolifiques sur la scène européenne. Cette saison, le club de la capitale espagnole a terminé à la première place de son groupe avec 15 points sur 18 possibles et l’a emporté à deux reprises face à l’Inter, champion d’Italie. Emmenés par un prolifique duo Benzema - Vinicius, les Merengue sont leaders de leur championnat et restent inévitablement une des équipes les plus impressionnantes du continent. Au cœur de cette bataille européenne, tous les yeux risquent d’être rivés sur un homme : Kylian Mbappé. Etincelant depuis le début de la saison, le Français est en fin de contrat et les Madrilènes n’ont jamais caché leur intention de le recruter. Ce choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions PSG - Real Madrid, à ne surtout pas manquer, sera à suivre dans notre direct commenté.

A quelle heure débute le match PSG - Real ?

Ce choc de Ligue des Champions, PSG - Real Madrid, se disputera mercredi 15 février sur la pelouse du Parc des Princes. Le coup d’envoi de ce huitième de finale aller de C1 sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Real ?

Une fois n’est pas coutume vous aurez le choix pour ce huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Cette affiche sera en effet co-diffusée par Canal + et RMC Sport. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder ce choc de Ligue des Champions sur Canal + ou RMC Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Real ?

Pour suivre PSG - Real Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à RMC Sport ce qui vous permettra de suivre le huitième de finale en direct sur RMC Sport 1. Ou celui de souscrire à un abonnement à Canal + pour avoir accès à MyCanal et ainsi suivre PSG - Real Madrid sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour le PSG et le Real ?

Pour ce choc PSG - Real Madrid, Mauricio Pochettino pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif. Seuls Sergio Ramos (blessé) et Bernat (non inscrit pour la compétition) manqueront à l’appel. En revanche, l’état de forme des joueurs du Paris Saint-Germain est assez disparate. Neymar, par exemple, sera bel et bien remis de sa blessure à la cheville mais il n’a plus disputé le moindre match depuis deux mois et demi. Difficile donc de l’imaginer titulaire au coup d’envoi de la rencontre. Même son de cloche pour Wijnaldum qui a joué une trentaine de minutes depuis son retour de blessure. Le coach argentin pourra heureusement compter sur ses habituels titulaires comme Mbappé, Messi, Verratti, Marquinhos, Kimpembe… Reste à savoir quels choix seront faits, notamment au poste de gardien de but, pour cette opposition face au Real Madrid.

Les nouvelles sont également rassurantes côté madrilène. Même si la titularisation de Benzema reste incertaine, le Français devrait au moins rentrer en jeu d’après les dernières informations de la presse madrilène. Pour rappel, l’international tricolore est blessé à la cuisse gauche depuis le 23 janvier dernier. Ferland Mendy devrait lui être bel et bien titulaire pour ce choc face au PSG. Outre la titularisation de Benzema qui pourrait comme face à Villarreal être remplacé par Bale s’il est encore trop juste, Carlo Ancelotti disposera de son onze de départ habituel.

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé.

Le XI probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Bale (ou Benzema), Vinicius.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Real Madrid ?

Pour ce PSG - Real Madrid au Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino, qui ont remporté les 3 matchs de poule à domicile, sont favoris. La cote d’un succès des Parisiens face aux Merengue oscille entre 1.88 (Barriere Bet) et 2.00 (Betclic). En face, les Madrilènes sont outsiders pour l’emporter à Paris. La cote de la victoire des hommes de Carlo Ancelotti est à 3.25 chez Zebet et 3.70 chez PMU Sport. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.80 chez Winamax et Unibet.