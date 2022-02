"Salzbourg - Bayern : le FC Salzbourg en tête"

Le Bayern Munich n’y arrive pas : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est en effet à l’avantage du Bayern Munich (59% contre 41% pour le FC Salzbourg), mais chacune des deux formations a le même total de tirs cadrés au compteur (3) et ce sont les Munichois qui ont un handicap au tableau d’affichage (1-0).

Situation intéressante pour le FC Salzbourg : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Michael Oliver signale un hors-jeu contre le Bayern Munich, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le FC Salzbourg et 2 hors-jeux pour le Bayern Munich.

Possibilité intéressante pour le Bayern Munich : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut se dégager.

Le Bayern Munich bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de remettre les compteurs à zéro dans cette 1e mi-temps. Nous disputons la 37e minute de jeu au Red Bull Arena.

Voilà un coup franc très dangereux pour les Munichois qui ont pourtant déjà un but de retard ! Michael Oliver a sifflé ce 6e coup de pied arrêté en faveur du FC Salzbourg à proximité immédiate de la surface. Nous atteignons la 32e minute de jeu au Red Bull Arena.

Quel coup franc dangereux pour le FC Salzbourg ! Michael Oliver siffle une faute contre les Munichois qui se retrouvent assiégés dans les derniers mètres et vont devoir tenir bon. Nous en sommes à la 31e minute de jeu au Red Bull Arena.

Michael Oliver signale un hors-jeu contre le Bayern Munich, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le FC Salzbourg et 1 hors-jeux pour le Bayern Munich.

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Salzbourgeois qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Bayern Munich remonter son retard à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être joué dans quelques instants.

Le premier but de ce match est inscrit par Chukwubuike Adamu à la 21e minute de jeu dans cette 1e période ! La rencontre tourne en faveur du FC Salzbourg au Red Bull Arena. Les Munichois sont obligés de réagir.

Possibilité intéressante pour le Bayern Munich : la frappe est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut se dégager.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Bayern Munich, qui va avoir l’opportunité de porter le danger devant la cage adverse et peut-être de de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0).

21:17 - Coup franc pour le Bayern Munich

L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Munichois qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le FC Salzbourg inscrire un but à l'issue de cette action. Ce coup franc va être joué dans quelques secondes.