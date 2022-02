"DIRECT. Inter - Liverpool : score nul et vierge à la pause, suivez le match en live !"

Très bonne première période des Nerazzurri solides derrière et au milieu de terrain. Pour le moment les hommes d'Inzaghi font jeu égal avec les Reds et se sont même procurés l'action la plus dangereuse du premier acte.

Excellente intervention du défenseur central des Reds. Contre rapide des Nerazzurri, Lautaro lance Dumfries en pronfondeur qui voit Dzeko au second poteau et tente de le servir en une touche. C'est dégagé en corner par Konaté très bien placé.

Quelques fautes et certaines imprécisions des deux côtés depuis quelques minutes. L'intensité est toujours là mais le jeu est plus haché depuis quelques instants.

La première période de cet Inter - Liverpool est très animée. Il y a des espaces des deux côtés et les deux formations jouent leur chance à fond. Avantage dans la possession pour les Reds mais les actions les plus franches ont été pour les Nerazzurri.

Titularisé au milieu de terrain dans cet Inter - Liverpool, Harvey Eliott est devenu à 18 ans et 318 jours le joueur le plus jeune de l'histoire des Reds à débuter un match de Ligue des Champions .

En conférence de presse avant la rencontre face à Liverpool, l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi n'a pas caché que les Reds étaient favoris pour remporter ce huitième de finale aller de Ligue des Champions : "Sur le papier, je pense que Liverpool est favori, mais les parties doivent toujours être jouées, je demanderais aux garçons de descendre sur le terrain et de proposer notre jeu de façon libéré. Dans ce type de partie, c’est le mental qui fait la différence et mes garçons ont prouvé en avoir à revendre."

20:40 - Trent Alexander : “Un trophée par saison minimum”

Avant le coup d’envoi de Inter - Liverpool, le latéral anglais, Trent Alexander-Arnold a rappelé les objectifs des Reds : « Nous ne sommes pas déçus de ne pas avoir gagné beaucoup de trophées, car ceux que nous avons remportés sont les plus prestigieux que l'on puisse obtenir. Je ne fais pas de procès d'intention, mais vous regardez l'incroyable équipe de Manchester City, ils ont gagné quelques Premier Leagues, mais n'ont pas été capables de triompher en Ligue des champions, a rappelé le défenseur. Nous avons gagné les deux dernières années et cela montre que nous pouvons réussir dans les deux compétitions. Il y a maintenant une attente plus forte pour gagner plus de trophées. Un trophée par saison au minimum, c'est ce que nous devons faire. »