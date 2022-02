"Inter - Liverpool : chaîne tv, pronostics, compos... Les infos du match"

Inter - Liverpool. Découvrez toutes les infos concernant le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et Liverpool.

Superbe affiche au programme des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce mercredi 16 février, l’Inter Milan reçoit Liverpool au stade Giuseppe-Meazza. Un choc entre deux cadors européens qui ont tous les deux remporté au moins une fois la C1. Les Nerazzurri ont terminé à la deuxième place de leur groupe avec trois victoires, un match nul et deux défaites face au Real Madrid. Après trois campagnes avortées dès les matchs de groupe, les Nerazzurri sont de retour en phase finale. Seul problème, les hommes de Simone Inzaghi ont hérité d’une des équipes les plus en forme dans cette compétition : Liverpool.

Depuis le coup d’envoi de cette nouvelle campagne de Ligue des Champions, les Reds écrasent tout sur leur passage. Six matchs, six victoires, 18 points et 17 buts inscrits, c'est le bilan parfait des hommes de Jürgen Klopp en C1. L’état de forme semble également pencher en faveur des Anglais. Les Reds restent sur une série de 6 victoires toutes compétitions confondues alors que l’Inter n’a remporté que 2 matchs sur ses 6 dernières rencontres. Côté effectif le bilan semble également plus favorable aux Liverpuldiens qui pourront compter sur tout leur effectif. Mais qu’importe les statistiques et les prédictions pourvu que le spectacle soit au rendez-vous. Et il devrait l’être entre ces deux équipes joueuses, qui l’une comme l’autre sont capables de renverser n’importe quelle situation.

A quelle heure débute le match Inter - Liverpool ?

Cette affiche des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et Liverpool se disputera ce mercredi 16 février au stade Giuseppe-Meazza. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Inter - Liverpool ?

Une fois n’est pas coutume, vous avez le choix pour ce huitième de finale Inter - Liverpool. Cette rencontre est en effet co-diffusée sur Canal + Sport et RMC. Vous pourrez donc suivre ce choc européen sur Canal + ou alors sur RMC Sport 1. Pour avoir accès à ces deux chaînes il faudra souscrire à un abonnement payant.

Quelle diffusion streaming pour le match Inter - Liverpool ?

Idem pour le streaming. Si vous souhaitez suivre cette affiche Inter - Liverpool en streaming sur votre smartphone, tablette ou ordinateur vous avez le choix. Soit celui de regarder ce huitième de finale de Ligue des Champions sur MyCanal en souscrivant à un abonnement à Canal +. Soit celui de prendre un abonnement digital à RMC Sport. Dans les deux cas vous pourrez suivre Inter - Liverpool sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour l'Inter et Liverpool ?

Pour ce huitième de finale aller, l’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi devrait composer un nouveau onze de départ. Pièce maîtresse du milieu de terrain, Barella (suspendu) ne pourra participer à cette opposition face à Liverpool. Correa, auteur de 4 buts cette saison et Gosens, nouvelle recrue de l’Inter sont quant à eux blessés. Heureusement le tacticien italien pourra compter sur son duo Dzeko - Lautaro Martinez dans son habituel 3-5-2. Côté Liverpool, Jürgen Klopp pourra compter sur tout son groupe. Mané et Salah sont de retour de la Coupe d’Afrique des Nations. Une fois n’est pas coutume, le groupe des Reds est donc au complet. C’est donc avec son onze type que Liverpool devrait se présenter au stade Giuseppe-Meazza. Le XI probable de l'Inter : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglou, Perisic - Lautaro Martinez, Dzeko. Le XI probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mané.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Inter - Liverpool ?

Si ce huitième de finale aller de Ligue des Champions se disputera au stade Giuseppe-Meazza, ce sont bien les Nerazzurri qui sont outsiders pour remporter ce choc Inter - Liverpool. La cote d’un succès des hommes de Simone Inzaghi oscille entre 3.30 (Bwin) et 3.60 (Winamax). En face, les Reds de Liverpool qui ont remporté tous leurs matchs de poule et restent sur 6 victoires consécutives sont favoris. La cote d’un succès des hommes de Jürgen Klopp est à 2.07 chez Zebet et 2.05 chez PMU Sport. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.60 chez Unibet et Betclic.