"Inter - Liverpool : Firmino et Salah font craquer les Nerazzurri, le résumé du match"

23:19 - Le résumé du match

Après 10 ans sans passer les phases de poule, l'Inter Milan retrouvait les phases finales à élimination directe face à Liverpool. Pas forcément un cadeau pour les hommes de Simone Inzaghi. Les Reds ont survolé les matchs de groupe en signant 6 victoires en autant de rencontres. Au coup d'envoi du huitième de finale aller, les Nerazzurri sont logiquement outsiders pour remporter cette affiche européenne. Mais le statut de favori des Reds ne fait pas peur à l'Inter qui tient la dragée haute aux hommes de Jürgen Klopp. Solides défensivement, dangereux en contre-attaque et sur coups de pied arrêtés les Intéristes posent beaucoup de problèmes à Salah et ses coéquipiers. La plus grosse occasion du premier acte est même pour l'Inter : sur un superbe enchaînement, Çalhanoğlu fait trembler la barre transversale d'Alisson. Après une belle première période, les deux formations se quittent sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Nerazzurri continuent d'asphyxier les Reds. Contrarié par cette situation, Jürgen Klopp procède à plusieurs changements qui bouleversent l'équilibre de la rencontre. Quelques minutes plus tard, Firmino entré à la pause, ouvre le score de la tête sur un corner de Robertson (75e). Premier tir cadré et premier but pour les Reds. Quelques minutes plus tard, l'Inter craque à nouveau et concède le but du break signé Salah (83e), son 8e de la saison en C1 cette saison. Scénario cruel pour les hommes de Simone Inzaghi qui s'inclinent finalement (2-0) sur les deux seules frappes cadrées de Liverpool. Avec ce 7e succès consécutif en Ligue des Champions, les Reds font un grand pas vers la qualification des quarts de finale.