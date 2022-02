"Nice - Angers : l'OGC Nice prend l'avantage, le match en direct"

L'OGC Nice bénéficie d'un coup franc dans cette 1e période, qui va être tiré dans quelques secondes. Menés au score, les Angevins semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour l'instant 6 coup francs contre 5 coup francs tandis que nous atteignons la 34e minute de jeu au Allianz Rivera.

L'OGC Nice obtient un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et de conserver son avance au score (1-0) dans cette 1e mi-temps. Nous jouons la 24e minute de jeu au Allianz Rivera.

Le premier but de ce choc est signé Justin Kluivert à la 19e minute dans cette 1e mi-temps ! Le duel bascule à l'avantage de l'OGC Nice au Allianz Rivera. Les Angevins sont désormais contraints de réagir.

L'OGC Nice gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et de prendre un point d'écart dans cette 1e période. Nous atteignons la 17e minute de jeu au Allianz Rivera et le score est toujours de parité.

Un joueur de l'OGC Nice est signalé hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se relancer. Nous jouons la 13e minute de jeu dans ce match.

Après avoir consulté la vidéo, Romain Lissorgue rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour l'OGC Nice. Le score reste inchangé au Allianz Rivera (1-0) !

13:12 - Romain Lissorgue fait appel à la VAR pour un potentiel but !

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Romain Lissorgue a un doute sur la dernière occasion de l'OGC Nice et consulte la vidéo.