Reims - Brest : tout est encore à faire, le 2e round en direct

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Brestois, qui va avoir l’opportunité de de mettre la pression sur le Stade Reims et pourquoi pas de de prendre l’avantage au score (1-1).

Hakim Ben el Salem Hadj siffle un coup franc bienvenu en faveur des Rémois qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Brestois prendre l'avantage à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être joué dans quelques instants.

Le Stade Reims bénéficie d'un coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques secondes. Reflet du score de ce Reims - Brest, nous en sommes à égalité parfaite sur les coups de pied arrêtés avec 11 coup francs partout entre le Stade Reims et le Stade Brestois tandis que nous arrivons à la 57e minute de jeu au Stade Auguste Delaune.

Le jeu est arrêté au Stade Auguste Delaune : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour le Stade Brestois après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo.

C’est reparti entre le Stade Reims et le Stade Brestois, à Reims, où Hakim Ben el Salem Hadj signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1.

Le Stade Brestois a la maîtrise du ballon mais manque objectivement de réalisme dans ce match : après ce premier acte, la possession de balle est nettement en faveur du Stade Brestois (61% contre 39% pour le Stade Reims), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités face au but avec 1 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Stade Reims, et qui n’a pas réussi, à ce stade, à faire la différence au score (1-1).

15:47 - Le Stade Reims va se donner de l'air avec un coup franc

