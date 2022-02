"Rennes - Troyes : grosse punition pour l'ESTAC Troyes (4-1), ce qu'il faut retenir"

Les statistiques témoignent de la très nette domination du Stade Rennais. Au terme de ce match, la possession de balle ressort ainsi largement à son avantage (70% contre 30% pour ESTAC Troyes). Le Stade Rennais s’est également procuré le plus d'occasions sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 2 pour l'ESTAC Troyes et s’impose donc logiquement dans cette confrontation (4-1).

Le Stade Rennais gagne un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre d'éloigner le danger et de conserver son avance au score (4-1) à quelques minutes de l'issue du match ! Nous disputons la 90e minute de jeu au Roazhon Park.

L’arbitre signale un coup de pied de coin en faveur de l'ESTAC Troyes. Menés au score (4-1) dans cette 2ee période, les visiteurs vont tenter de de créer le danger devant le but du Stade Rennais en amenant de la taille dans la surface de réparation.

Gaëtan Laborde a glissé le ballon dans les buts adverses et donne un but à son équipe. Le score passe à 4-1 dans ce Rennes - Troyes !

Clément Turpin signale un remplacement : Erik Palmer-Brown est rappelé sur le banc de touche et Giulian Biancone entre en jeu pour l'ESTAC Troyes.

L'ESTAC Troyes gagne un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre d'éloigner le danger et d'éviter un nouveau coup dur à une poignée de minutes de la fin de la rencontre.

16:35 - Coup franc en faveur de l'ESTAC Troyes

L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Troyens qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Rennais inscrire un nouveau but à l'issue de cette offensive. Nous jouons les tout derniers moments de ce duel.