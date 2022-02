"Bordeaux - Monaco : des buts mais deux équipes dos à dos, les temps forts du match"

18:54 - ⌛ Bordeaux et Monaco n'ont pas réussi à se départager (1-1)

Le score reste finalement de parité (1-1) entre les Girondins de Bordeaux et AS Monaco, mais les Monégasques pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. L'AS Monaco en effet eu l’avantage en termes de possession de balle (47%-53%) mais a aussi cadré plus de tirs que ses adversaires (4 contre 3). Il lui a manqué une dose d’efficacité pour faire la différence dans cette rencontre.