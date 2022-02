"Chelsea - Lille : heure, chaîne, composition, les infos du huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions"

CHELSEA - LILLE. Pour sa deuxième apparition en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le LOSC se déplace sur le terrain des Blues, champions en titre. Pas une mince affaire pour les Nordistes.

En finissant premier de son groupe, Lille espérait certainement s'éviter un poids lourd européen, certainement pas le champion d'Europe en titre mais le tirage au sort, s'est révélé facétieux pour les Nordistes, leur opposant à deux reprises (le tirage avait été recommencé après une erreur dans la sélection des boules, ndlr) Chelsea. Un sacré morceau pour la deuxième apparition des Dogues à ce stade de la compétition et qui les obligera à délivrer une grande performance car la moindre faiblesse, la moindre erreur sera exploitée. A n'en pas douter, Jocelyn Gourvennec sait le défi qui se présente à lui et à ses hommes mais le Breton ne se présente pas en victime expiatrice. "Nous sommes des compétiteurs, donc on n'ira pas jouer à Chelsea en sparring-partner", a-t-il promis combattif.

Si Lille n'est pas au mieux en Championnat, avec un match nul le week-end dernier contre Metz (0-0) qui l'englue dans le ventre-mou du classement, et manque d'efficacité devant ces dernières semaines, il a changé de visage sur la scène européenne. Après une première moitié poussive, le champion de France s'est libéré et a terminé la phase de groupe en boulet de canon alignant trois succès probants. C'est sur cette base que Gourvennec va bâtir avec un plan bien défini. Le Breton ne veut pas que son équipe subisse et aille gêner son prestigieux adversaire. "Comme toutes les équipes, quand elle défend en courant vers son but, elle est moins à l'aise et un peu plus vulnérable, donc tout l'enjeu sera de sortir de ce pressing pour aller jouer dans leur dos et notamment dans le dos des latéraux", expose Gourvennec, qui se verrait bien rejouer un mauvais coup à Thomas Tuchel, comme en Coupe de la Ligue en 2019 où son Guingamp avait été éliminé le PSG de l'Allemand en quart de finale au Parc des Princes (2-1).

Tuchel connaît le piège

Tuchel, lui, n'a pas oublié le piège des Costarmoricains et sait aussi à quoi s'attendre avec le LOSC, tout comme Thiago Silva et Edouard Mendy, fins connaisseurs de la Ligue 1. Une opposition rugueuse et alerte qui n'aura rien à perdre face à un adversaire bien plus prestigieux. "Nous savons tous combien le football français est physique, combien les joueurs offensifs sont physiques, combien ils sont solides dans les un contre un, très disciplinés face au ballon, et le LOSC a la chance de disputer cette rencontre en tant qu'outsider", s'est appesanti le technicien allemand.

Une chance et en même temps un handicap car disputer un huitième de finale ne s'improvise pas et Chelsea sait comment négocier ce genre de rencontre. Surtout, les Blues sont une bête à sang froid. S'il a décroché en Premier League ne parvenant à tenir le rythme insensé de Manchester City et Liverpool, le club londonien a retrouvé une dynamique positive et vient d'enchaîner 6 succès de rang toutes compétitions confondues et de rafler au passage la Coupe du monde des clubs. Pour continuer sur sa lancée, il comptera sur ses forces identifiées à savoir une défense de qualité orchestrée autour de l'axe Mendy-Kanté et une capacité à porter le danger à chaque instant avec Jorginho à la manœuvre pour servir Lukaku, Zyiech et Pulisic, en mesure de semer la zizanie dans n'importe quelle défense.

Lille ne sera pas surpris mais le défi n'en sera pas moindre pour un champion de France qui se cherche un présent et un avenir européen. Tomber sur le vainqueur sortant n'était sans doute pas le tirage attendu, ni le plus simple mais peut-être le meilleur pour se tester, tout lâcher et ne surtout rien regretter. "Sur des matchs comme ça, ce n'est pas là que vous tentez des choses ou que vous inventez. Il faut qu'on soit nous-mêmes", a précisé Gourvennec. A ses joueurs de le montrer.

Le huitième de finale aller entre Chelsea et Lille aura lieu à partir de 21 heures, du côté du stade Stamford Bridge à Londres.

Le quart de finale entre Chelsea et Lille sera retransmis en direct sur Canal+, qui dispose du premier choix sur chaque journée de Ligue des Champions et RMC Sports 1.

Quelle diffusion en streaming pour le match Chelsea – Lille ?

La rencontre entre le Cheslea de N'Golo Kanté et le Lille de Jonathan David sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Chelsea : Mendy – Thiago Silva, Rüdiger, Christensen – Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso – Ziyech, Lukaku, Pulisic.

Lille : Jardim – Zeki Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson – Weah, André, Xeka, Bamba – Yilmaz, David.