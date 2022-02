"DIRECT. Chelsea - Lille : Havertz punit les Nordistes, suivez le match de Ligue des Champions en live"

CHELSEA - LILLE. Après moins de 10 minutes de jeu, les Lillois sont déjà menés au score suite à un but sur corner d'Havertz (0-1). Les hommes de Gourvennec souffrent.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:45 - La mi-temps est sifflée à Londres Les statistiques témoignent de la domination du Chelsea FC : après ce premier acte, la possession de balle est mathématiquement à l’avantage du Chelsea FC (52% contre 48% pour le Lille OSC), qui s’est aussi procuré le plus de situations sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Lille OSC et qui mène donc assez logiquement dans ce match (1-0).

21:43 - Grosse bataille au milieu Les Lillois sont bien plus à leur affaire dans cette seconde partie de première période. Ils ont hausser le curseur dans l'agressivité au milieu et disputent tous les ballons mais les contres sont toujours en faveur des joueurs de Chelsea à l'image de Kovacic venu tacler dans les pieds de David juste devant sa surface.

21:41 - Thiago Silva contrarie David Parfaitement lancé en profondeur côté droit, David se projette jusqu'à la surface et voyant les défenseur de Chelsea le gêner, tente de donner à un partenaire au centre mais Thiago Silva est sur la trajectoire de son centre tardif.

21:38 - Sanches manque de précision Renato Sanches a des jambes, ce soir, et le montre. Servi sur l'aile gauche, le Portugais se débarrasse d'Azpilicueta, efface Kovacic, venu déranger sa course, et enchaîne avec une frappe du droit. Cette dernière est dévissée et passe largement au-dessus et à droite.

21:37 - Bonne couverture de Celik Kanté casse les lignes lilloises et fait de gros dégâts dans l'organisation nordiste. Le Français décale à droite un coéquipier qui se remet sur son pied gauche et cherche à centrer à l'opposé. Celik lit bien la situation et met son pied pour dégager.

21:35 - Le tir timide d'André Côté droit, Bamba parvient à déborder mais son centre n'est pour personne, aucun Lillois n'ayant fait l'effort de se porter dans la surface de Chelsea. Le ballon est mal renvoyé et arrive jusqu'à André. L'ancien Rennais enroule mais son tir est trop faible pour inquiéter Mendy.

21:33 - Lille bute dans l'axe Les Lillois donnent le tempo et tentent d'accélérer avec des échanges rapides à une touche à droite avec notamment Renato Sanches mais la dernière passe vers la surface fait encore défaut.

21:30 - Lille sans solution Lille a enfin mis le pied sur le ballon mais la possession des champions de France est stérile et bute sur le bloc parfaitement en place de Chelsea à l'image de la passe croisée compliquée d'Onana pour David et interceptée par Kanté.

21:28 - Botman soulage Lille Au milieu de terrain, 35 mètres devant son but, Xeka contrôle du talon et voit Kanté ratissé le ballon avant de se projeter. Le Français met dans l'axe droit à Ziyech qui ne parvient pas à éliminer Botman sur son crochet intérieur. Le défenseur néerlandais permet au LOSC de se dégager.

21:25 - Lille se dégage Lille a densifié sa défense sur les phases arrêtés. Le corner tiré au premier poteau depuis la droite est repoussé avec vigueur par les défenseurs nordistes.

21:24 - Xeka contré Lille rôde aux abords de la surface londonienne et sur un ballon haut, Xeka tente une volée puissante mais un défenseur de Chelsea oppose son corps.

21:23 - Bamba enfermé Côté gauche, Kanté et Christensen coince en tenaille Bamba qui n'a pas pu servir dans la profondeur Jonathan David. Les attaquants lillois peinent à combiner dans le camp des Blues et à approcher par le jeu du but de Mendy.

21:18 - Alonso s'applique trop Le jeu est cantonné à droite et Kanté voit l'ouverture à l'opposé. le milieu de terrain de Chelsea renverse et trouve Alonso dans la surface au second poteau. Le latéral espagnol s'applique, trop, et ne met pas assez de conviction dans sa frappe que Leo Jardim capte.

21:17 - Impitoyable à Stamford Bridge Chelsea a remporté ses cinq derniers matches de Ligue des Champions à Stamford Bridge et sans prendre le moindre but. La forteresse londonienne n'est plus tombée depuis la venue du Bayern Munich, fin février 2020. Les Bavarois avaient alors donné une leçon à leurs rivaux avec un doublé pour Gnabry et un but de l’inévitable Lewandowski (0-3).

21:15 - Lille n'exploite pas son corner Les Lillois ne profitent pas de leur corner côté droit. Bamba le lève dans la surface et voit Onana jaillir au premier poteau mais le milieu belge ne cadre pas et donne une sortie de but à Mendy et Chelsea.

21:12 - Rüdiger se fait peur Rüdiger est tout proche de remettre Lille dans le bon sens. Le défenseur allemand rate son dégagement et relève le ballon centré depuis la droite. Ce dernier passe juste au-dessus du but de Mendy. Le corner ensuite ne donne rien pour les Lillois qui cafouillent le ballon.

21:08 - Havertz ouvre le score Sur un corner enroulé par Ziyech, Havertz se défait du marquage et arrive lancé au premier poteau à 6 mètres et surprend la défense lilloise. L'Allemand catapulte sa tête avec un rebond dans la lucarne nordiste. He'd gone close moments before the goal too, that felt good! ????



???? 1-0 ⚪️ [14’] #CheLil pic.twitter.com/8zJQQ4pf1x — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 22, 2022

21:07 - ⚽ Premier but signé Kai Havertz pour le Chelsea FC (1-0) ! Kai Havertz marque le premier but pour le Chelsea FC à la 8e minute dans cette 1e mi-temps. Le match entre le Chelsea FC et le Lille OSC est désormais sur les rails : 1 à 0 au Stamford Bridge !

21:07 - La manchette de Leo Jardim Sur une action rapide, Ziyech donne du pointu devant lui à Havertz. D'un crochet intérieur, il s'ouvre le chemin du but et enroule du gauche mais Leo Jardim détourne d'une main ferme en corner.

21:06 - Le coup franc lillois sans danger Côté gauche, Bamba enroule le ballon dans le coeur de la surface mais c'est une tête londonienne qui repousse le danger; Xeka, en tête de surface rate sa reprise qui passe à gauche.

21:03 - Havertz manque le cadre Première grosse alerte sur le but lillois après 5 minutes. Côté droit, Azpilicueta tend un centre aux six mètres qu'Havertz parvient à couper mais son intérieur du pied gauche s'envole au-dessus de la cage de Leo Jardim. Les Nordistes ont eu chaud.

21:00 - ⏱️ Jesus Gil Manzano lance le match entre le Chelsea FC et le Lille OSC à Londres ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre le Chelsea FC et le Lille OSC a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Londres.

21:00 - Coup d'envoi à Stamford Bridge Les Lillois donnent le coup d'envoi du huitième de finale aller qui l'oppose, à Londres, à Chelsea. Les Champions de France doivent réaliser l'exploit ce mardi 22 février.

20:57 - Le trophée présenté Champion d'Europe au printemps dernier, Chelsea est également champion du monde après sa victoire en Coupe du monde des clubs depuis le 12 février dernier (2-1 a.p. contre Palmeiras, ndlr). Le trophée a été présenté à Stamford Bridge. Chilwell, James et Hudson-Odoi présentent le trophée de la Coupe du monde des clubs au public de Stamford Bridge avant le coup d'envoi #CHELOSC pic.twitter.com/tzaOYJFm0c — Pierre-Etienne Minonzio (@Peminonzio) February 22, 2022