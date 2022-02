"Benfica - Ajax : l'Ajax Amsterdam se contente du nul, ce qu'il faut retenir"

Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche à l’avantage de l'Ajax Amsterdam (44%-56%), qui s’est d'ailleurs créé plus d'occasions sérieuses, avec 8 tirs cadrés contre 4 pour Benfica Lisbonne, mais doit se contenter du nul (2-2).

Slavko Vincic donne son accord pour un changement : Darwin Núñez quitte l'aire de jeu et Valentino Lazaro fait son apparition pour le Benfica Lisbonne.

L'Ajax Amsterdam croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Le score est toujours à égalité dans ce match Benfica - Ajax, mais les fautes s'accumulent du côté de l'Ajax Amsterdam qui a déjà provoqué 21 coup francs contre 12 à son bénéfice dans ce match. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Lisboètes par l'arbitre.

22:38 - Coup franc en faveur du Benfica Lisbonne

Le Benfica Lisbonne bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et d'inscrire un but dans cette 2e période. Une situation très intéressante alors que nous arrivons dans les ultimes minutes de ce match et qu'il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.