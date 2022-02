"Atlético - Manchester United : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

Atlético - Manchester United. Découvrez toutes les informations pratiques relatives au huitième de finale aller de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Manchester United.

Un choc européen entre deux équipes instables. Voilà comment on pourrait résumer cette affiche de Ligue des Champions entre l’Atlético Madrid et Manchester United. Après avoir remporté la Liga la saison passée, les Madrilènes connaissent un exercice compliqué avec des résultats en dent de scie. Les Colchoneros n’ont enchaîné deux succès consécutifs qu’à deux reprises depuis le début de la saison. Distancés en championnat, la Ligue des champions est l’occasion idéale pour redonner au public madrilène et rassurer Diego Simeone. L’Argentin vit sa période la plus compliquée depuis qu’il a pris les rênes de la formation madrilène et cette affiche à domicile pourrait calmer les ardeurs de certains supporters.

Oui mais voilà ce soir les Madrilènes ne reçoivent pas n’importe quelle équipe. Ou plutôt, pas n’importe quel joueur. Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Real Madrid désormais mancunien, est un habitué des chocs face à l’Atlético Madrid. Le Portugais a inscrit 25 buts face aux Madrilènes, les a battus 2 fois en finale de Ligue des Champions et les a éliminés à 5 reprises. Le quintuple Ballon d’Or se présentera sur la pelouse du Wanda avec son costume de bourreau mais avec une formation mancunienne moins prolifique que ses précédentes écuries. Les hommes de Ralf Rangnick peinent à enchaîner les bons résultats et voient en la C1 une occasion parfaite de sauver une saison mitigée.

A quelle heure débute le match Atlético - Manchester United ?

Ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre l'Atlético Madrid et Manchester United se disputera sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Le coup d'envoi de cette affiche européenne sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Atlético - Manchester United ?

Pour suivre cette rencontre européenne entre l'Atlético Madrid et Manchester United, vous avez le choix. En effet cette affiche de C1 sera co-diffusée sur Canal + et RMC Sport 1. Deux choix s'offrent donc à vous, celui de souscrire à un abonnement payant à Canal + ou de vous abonner à RMC.

Quelle diffusion streaming pour le match Atlético - Manchester United ?

Pour suivre Atlético Madrid - Manchester United en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à RMC Sport ce qui vous permettra de suivre le huitième de finale en direct sur RMC Sport 1. Ou celui de souscrire à un abonnement à Canal + pour avoir accès à MyCanal et ainsi suivre cette affiche de C1 sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour l'Atlético et Manchester United ?

L'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, devra composer un onze titulaire avec plusieurs absents notables. La recrue hivernale du club madrilène, Daniel Wass, ne pourra participer à cette rencontre de Ligue des Champions pour cause de blessure. Idem pour l'attaquant brésilien, Cunha, auteur de 6 buts cette saison. Enfin, le capitaine des Colchoneros, Koke, souffre d'une lésion musculaire à la cuisse. Côté suspensions, Diego Simeone ne pourra compter sur Carrasco après son carton rouge reçu face au FC Porto (3 matchs ). Antoine Griezmann, absent des terrains après une blessure musculaire, pourrait quant à lui faire son retour ce soir face aux Red Devils. En face, Ralf Rangnick pourra compter sur un effectif presque complet. Seul, Cavani (blessé) et Greenwood (suspendu pour des raisons judiciaires) ne participeront pas à ce huitième de finale de Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, véritable bourreau des Colchoneros sur la scène européenne, sera évidemment titulaire au coup d'envoi de la rencontre. Le XI de l'Atlético : Oblak - Llorente, Savic, Gimenez, Reinildo - Correa, De Paul, Kondogbia, Lemar - Griezmann, Suarez (ou Felix). Le XI du Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw - Pogba, McTominay - Rashford, Fernandes, Sancho - Ronaldo.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Atlético - Manchester United ?

Bien malin sera celui qui trouvera le résultat de cette affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. S'agissant des cotes, les bookmakers ont tranché. Ce sont les Colchoneros qui sont favoris pour remporter ce match aller au Wanda Metropolitano. La cote d'une victoire des Madrilènes oscille entre 2.45 (Bwin) et 2.67 (NetBet). Les Mancuniens sont outsiders pour ce choc de C1. La cote d'un succès des hommes de Ralf Rangnick est logiquement plus élevée : 3.00 chez Winamax et ParionsSport en ligne. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations est à 3.15 chez Unibet et Zebet.