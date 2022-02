"DIRECT. Atlético - Manchester United : suivez le match en live !"

Atlético - Manchester United. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Atlético Madrid et Manchester United pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:07 - Lindelöf décisif Trouvé côté droit, Ángel Correa centre au sol au point de penalty. C'est repris par Gimenez mais repoussé in extremis par le tacle autoritaire de Victor Lindelöf. Les Colchoneros sont plus incisifs dans ce début de rencontre Atlético - Manchester United.

21:02 - Maguire concède un corner Mauvaise appréciation du défenseur central des Red Devils qui repousse un ballon a priori facile en corner. Ça ne donne rien pour l'Atlético mais le capitaine mancunien semble déjà sous pression.

21:02 - L'Atlético face à sa bête noire ! C'est parti pour ce choc Atlético - Manchester United dans un Wanda Metropolitano bouillant ! Les Madrilènes feront-ils tomber les Red Devils de Ronaldo ? CR7 punira-t-il encore une fois les Colchoneros ? Réponse dans 90 minutes.

21:00 - ⏱️ l'Atlético Madrid et le Manchester United FC débutent leur match ! Le match démarre à Madrid, où Ovidiu Hategan vient de donner le coup d’envoi de Atlético - Manchester United.

20:56 - Ralf Rangnick : “Un match physique et émotionnel” Avant le coup d’envoi du choc Atlético - Manchester United, l’entraîneur de Red Devils a livré ses impressions sur ce duel et encesé son homologuqe“Mentalement, nous devons nous préparer à une atmosphère très émotionnelle, voire hostile. Diego Simeone a remporté des trophées avec une identité claire, avec un style de jeu reconnaissable. Je ne pense pas que cela ait changé ces dernières années. Ils ont toujours un côté émotionnel et cela reflète le caractère du manager. Diego Simeone est probablement l’un des meilleurs managers émotionnels d’Europe. Le style de la façon dont ses équipes ont toujours performé reflète les émotions qu’il apporte à l’équipe. Nous devons faire correspondre les niveaux d’énergie et d’émotion dans les deux jeux. (...) Ce sera physique, ce sera émotionnel et nous devrons être forts mentalement dans les deux matchs. Je vais essayer de préparer notre équipe à ce défi.”

20:51 - Fernandes prend la défense de Felix Le joueur de Manchester United a tenu à défendre son coéquipier en sélection portugaise, décrié par certains supporters depuis le début de saison : "Je ne sais pas quel est le problème. Joao a une qualité incroyable. C'est un joueur au potentiel énorme, il est encore très jeune, on oublie parfois son âge, qu'il est en phase de croissance. Quand l'Atlético l'a signé, il était seulement titulaire depuis six mois Je pense qu'il a besoin de liberté, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'Atletico, donc je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. Il a toutes les qualités possibles et tôt ou tard, il va y arriver, que ce soit à l'Atlético ou ailleurs. C'est un type très bien et il va faire une grande carrière s'il garde la tête droite"

20:47 - Diego Simeone : “Un match très difficile” En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur argentin a avoué que ce huitième de finale face aux Red Devils serait une rencontre exigeante : « Nous affrontons l’une des meilleures équipes du monde lors des 14 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Nous pouvons voir à quoi ressemblait Manchester United. Ils ont évolué depuis l’arrivée du nouveau manager, ils sont déjà quatrièmes de la ligue.C’est une équipe intense, dynamique, très courageuse, avec de très bons attaquants, de très bons footballeurs dans l’ensemble et qui essaie de faire un énorme effort pour essayer d’unir les énormes talents qu’ils ont en 11 joueurs Ce sera un match très difficile, comme chaque match de la Ligue des champions. Mais nous avons beaucoup d’anticipation pour jouer dans notre stade devant nos fans et nous avons de la chance de jouer les 16 derniers à domicile. »

20:38 - Ronaldo, bourreau des Colchoneros Cet Atlético Madrid - Manchester United c’est surtout les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et les Colchoneros. Six buts en cinq matchs, le quintuple Ballon d’Or a parfaitement entamé sa campagne européenne. Ce mercredi, il retrouve une formation qu’il connaît puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 25 reprises face aux hommes de Diego Simeone en 35 rencontres (bilan : 17 victoires, neuf nuls et neuf défaites). Sur la scène européenne, Cristiano Ronaldo n’a jamais été éliminé par les Colchoneros, équipe qu’il a d’ailleurs battu deux fois en finale. Nul doute que le meilleur buteur de la compétition (140) voudra faire trembler les filets face à l’Atlético Madrid.

20:30 - Savic : “Nous sommes très unis” Le défenseur central monténégrin s’est montré rassurant sur le moral de l’effectif madrilène après la victoire (3-0) face à Osasuna le week-end dernier : “À Pampelune nous avons vu que le groupe était très uni. Nous nous battons pour les mêmes objectifs et nous prenons tous le même chemin. Nous savons que la compétition est encore plus relevée en Ligue des Champions, tout le monde veut la jouer. J’espère que nous réussirons à obtenir un bon résultat.”

20:24 - Les cotes du match Atlético - Manchester United Les hommes de Diego Simeone sont favoris pour remporter cet Atlético - Manchester United au Wanda Metropolitano. La cote d’un succès des Colchoneros est à 2.60. Une cote élevée et finalement pas si éloignée de celle des Red Devils 2.85. La rencontre promet donc d’être serrée et si vous voyez les deux formations se neutraliser, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.15. Enfin, s’agissant des buteurs, la cote d’un but de Cristiano Ronaldo est à 3.10 et celle d’une réalisation de Luis Suarez à 3.25.

20:18 - Les compos officielles de l’Atlético et de Manchester United Ça y est, on connaît l’identité des 22 joueurs qui disputeront ce choc entre l’Atlético Madrid et Manchester United pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Diego Simeone et Ralf Rangnick ont fait leur choix. Découvrez les compositions officielles de l’Atlético Madrid et de Manchester United: Le XI de l’Atlético Madrid : Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Savic, Lodi, Kondogbia, Herrera, Reinildo, Llorente, Correa, Felix. ???? Le ???????????????? aligné par @Simeone pour défendre nos couleurs ❗❕ pic.twitter.com/Wmudb8Ut7z — Atlético de Madrid (@AtletiFR) February 23, 2022 Le XI de Manchester United : De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo. ???? The #UCL team news is in, Reds!



Here’s how we’ll line up in Madrid… ????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 23, 2022

20:12 - Regarder Atlético - Manchester United en streaming Là-aussi, vous avez le choix pour suivre cette rencontre en streaming. Pour regarder Atlético - Manchester United sur votre tablette, ordinateur ou smartphone, vous pouvez souscrire à un abonnement digital à RMC Sport ou alors souscrire à un abonnement à Canal + et suivre la rencontre sur MyCanal. Dans les deux cas vous pourrez suivre la rencontre en streaming en direct.

20:06 - Sur quelle chaîne regarder Atlético - Manchester United ? Ce huitième de finale de Ligue des champions sera co-diffusé sur RMC Sport 1 et Canal +. Pour suivre ce choc Atlético - Manchester United, vous avez donc le choix. Celui de vous abonner à Canal + ou celui de souscrire à un abonnement à Canal +. Dans les deux cas, vous pourrez suivre la rencontre en direct.