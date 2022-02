"Montpellier - Rennes : le Stade Rennais creuse l'écart"

Le Stade Rennais se détache dans ce match contre le Montpellier HSC, grâce à un but signé Lovro Majer à la 84e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. 2 à 4 au Stade de la Mosson !

Le Stade Rennais gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) de prendre le large dans cette 2e période. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 80e minute de cette rencontre.

Un joueur du Montpellier HSC est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous disputons la 79e minute de jeu dans cette partie.

Le Montpellier HSC bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de revenir au tableau d'affichage dans cette 2e mi-temps. Une occasion très intéressante alors que nous en somme à la 76e minute de cette confrontation.

22:30 - Coup franc pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et d'inscrire un but de plus dans cette 2e mi-temps. Nous atteignons la 74e minute de jeu au Stade de la Mosson.