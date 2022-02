"Strasbourg - Nice : les deux équipes dos à dos, ce qu'il faut retenir"

L'OGC Nice a résisté tant bien que mal : après ce duel, la possession de balle ressort en faveur du RC Strasbourg (58% contre 42% pour OGC Nice), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 9 tirs cadrés contre 0 pour OGC Nice, mais doit se contenter du nul.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le RC Strasbourg, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0).

18:45 - Stephanie Frappart siffle un coup franc pour le RC Strasbourg

Le RC Strasbourg obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) de prendre l'avantage dans cette 2e mi-temps. Une occasion d'autant plus intéressante que nous en somme à la 87e minute de ce duel et que les deux équipes sont toujours à égalité.