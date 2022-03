"Nice - PSG : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

Nice - PSG. Découvrez toutes les informations de ce choc de la 27e journée de Ligue 1 entre les Aiglons, 3e, et les Parisiens, en tête du classement.

L'OGC Nice est troisième de Ligue 1 et accueille le PSG ce samedi soir. L'occasion pour les hommes de Christophe Galtier de confirmer la qualification acquise cette semaine en finale de coupe de France face à Versailles (2-0). C'est aussi l'opportunité pour les Aiglons de repasser deuxièmes du classement et de redevenir le dauphin de leurs adversaires du soir. D'autant que les Niçois sont invaincus cette saison face au PSG après les avoir joué à deux reprises. Déjà lors du match aller, en championnat, au Parc des Princes, ils étaient repartis de la capitale avec un point (0-0) avant d'éliminer les coéquipiers de Lionel Messi au terme d'une séance de tirs aux buts lors des huitièmes de finale de la coupe de France (0-0, 6 t.a.b à 5).

Pour le PSG, ce match sonne comme la répétition générale avant l'évènement de la semaine prochaine et le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Réal Madrid. En effet, en Ligue 1, le PSG ne semble plus inquiété par ses poursuivants. Les Parisiens disposent de 15 points d'avance sur l'OM et 16 sur l'OGC Nice. Mais pour autant ce match devra être pris au sérieux car les Aiglons ont l'étoffe d'une équipe européenne. Paris a connu un accroc face à Nantes il y a deux journées et doit faire en sorte de gommer ces faux pas s'ils veulent aborder le match contre le Réal de la meilleure des manières.

A quelle heure débute le match Nice - PSG ?

Le match entre Nice et le PSG débutera à 21h. Il se déroulera au stade de l'OGC Nice, à l'Allianz Riviera.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nice - PSG ?

La rencontre de cette 27e journée de Ligue 1 sera à suivre sur Canal+Décalé. L'arbitre de ce match sera Monsieur Willy Delajod.

Quelle diffusion streaming pour le match Nice - PSG ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce match sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer de l'abonnement pour avoir accès à la rencontre.

Quelles compositions probables pour Nice et le PSG ?

Christophe Galtier aborde ce match avec l'absence de Youcef Atal et Jordan Amavi. Les deux latéraux sont blessés et sont absents pour cette rencontre face au PSG. En revanche, l'ancien coach des Verts bénéficiera du retour de deux joueurs importants, qui étaient suspendus cette semaine en coupe, Dante et Justin Kluivert. Voici la composition probable de l'OGC Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Rosario, Thuram, Kluivert - Delort, Gouiri

Pour Mauricio Pochettino, les absences sont nombreuses pour ce déplacement à Nice. Kylian Mbappé est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Du côté de l'infirmerie, on retrouve Achraf Hakimi, Ander Herrera, Sergio Ramos, Leandro Paredes ainsi que Laywin Kurzawa. Voici la composition probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Danilo, Verratti - Di Maria, Messi, Neymar

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nice - PSG ?

Le PSG a les faveurs des bookmakers pour ce match de la 27e journée de Ligue 1. Sur Winamax, les Parisiens sont à 1,85, le nul est à 3,95 et la victoire des Aiglons est à 4,10. Pour Parionssport, la victoire de l'OGC Nice est à 3,90 comme le match nul alors que le PSG est à 1,84.