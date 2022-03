"Bordeaux - Troyes : défaite pour les Girondins de Bordeaux, ce qu'il faut retenir"

16:56 - ⌛ C'est fini au Matmut Atlantique (0-2) !

Une nette supériorité en termes de possession de balle (62% contre 38%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 1)… mais c’est bel et bien avec un désavantage au score (0-2) que les Girondins de Bordeaux termine cette rencontre. Il lui a manqué plus de réalisme pour renverser la vapeur, face à un adversaire qui s’est montré chirurgical aujourd’hui.